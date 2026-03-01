Zakup na wielką miarę!

Podczas zorganizowanej w ubiegłym roku, w grudniu, konferencji prasowej ogłosił on zamiar budowy dwóch pancerników klasy „Trump”, z planami na budowę kolejnych 10 w bliższej, a 20 w dalszej przyszłości. Mają to być potężne okręty o wyporności ponad 39 tys. ton. Dla porównania: słynny niemiecki „Bismarck” miał ok. 40 tys. Pancerniki uzbrojone zostaną w atomowe pociski dalekiego zasięgu, lądowiska dla śmigłowców i artylerię różnych kalibrów.