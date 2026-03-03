Ukraina nie tak szybko wstąpi do UE? Kraje członkowie mówią "nie"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce, aby Ukraina wstąpiła do UE w 2027 roku w ramach porozumienia mającego zakończyć wojnę z Rosją. Ma nadzieję, że dzięki temu jego kraj stanie się częścią głównego klubu politycznego Europy i otworzy się droga do większego dobrobytu, bezpieczeństwa i stabilności.

Analitycy twierdzą, że otwarta droga do UE może mieć kluczowe znaczenie dla Wołodymyra Zełenskiego w przekonaniu Ukraińców do zawarcia pokoju, zwłaszcza jeśli – jak się powszechnie przewiduje – Ukraina nie odzyska kontroli nad całym swoim terytorium ani nie dołączy do sojuszu wojskowego NATO.

Ukraina w UE. Nawet Francja i Niemcy przeciwko?

Jednak rządy UE – w Francja i Niemcy – prywatnie wyraziły sceptycyzm wobec planowanej reformy procesu akcesyjnego, która skróciłaby drogę Ukrainy do członkostwa, twierdzą dyplomaci. Agencja Reuters rozmawiała z ośmioma europejskimi dyplomatami i urzędnikami, a wielu z nich wskazywało na niepokój w stolicach państw UE związany z tym pomysłem.

Obawiają się, że Ukraina i inne kraje nie będą kontynuować reform, np. walki z korupcją, jeśli otrzymają już członkostwo w UE.

Wicepremier Ukrainy i główny negocjator UE Taras Kaczka powiedział agencji Reuters, że Kijów jest gotowy odpowiedzieć na obawy członków UE. Zaproponował zabezpieczenia, takie jak system monitorowania przestrzegania przez Kijów standardów demokratycznych oraz okres przejściowy przed otrzymaniem unijnych dopłat rolnych.

Dodał jednak, że polityczne zobowiązanie do ustalenia daty członkostwa będzie ważne. „Jest to konieczne dla procesu pokojowego, dla ustanowienia długotrwałego i sprawiedliwego pokoju w Europie” – powiedział.

Obecny proces przystąpienia do bloku jest zazwyczaj długi i biurokratyczny, nawet w prostych przypadkach, obejmuje lata szczegółowych negocjacji i reform prawnych mających na celu spełnienie demokratycznych i gospodarczych standardów UE.

Każdy etap procesu akcesyjnego, podzielonego na rozdziały i grupy zagadnień politycznych, wymaga również zgody wszystkich członków UE. Węgry zablokowały Ukrainie drogę do członkostwa w UE na wczesnym etapie.

