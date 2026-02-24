Polaków zapytano, czy chcą Ukrainy w UE. Wyniki sondażu

Tak wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadzonego na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej".

Jak podaje "DGP", 68,9 proc. respondentów opowiada się za członkostwem Ukrainy w Unii. Jednak większość z tej grupy (57 proc.) uważa, że jej wejście do Wspólnoty powinno nastąpić dopiero po spełnieniu wszystkich warunków akcesyjnych i dostosowaniu prawa ukraińskiego do unijnych wymogów.

Tylko 12 proc. Polaków uważa, że Ukraina powinna zostać przyjęta do UE jak najszybciej, nawet bez pełnej realizacji warunków. Ponad 20 proc. ankietowanych sprzeciwia się akcesji na jakichkolwiek zasadach.

Ukraina w UE? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Badanie wykazało różnice w opiniach w zależności od grup społecznych.

"Największy opór wobec wejścia wschodniego sąsiada do Unii mają rolnicy (sprzeciw wyraża 46,6 proc.), ci, którzy uznają własne warunki materialne za złe (35,9 proc.) i respondenci o poglądach prawicowych (33,6 proc.)" – czytamy w tekście.

"Co ciekawe, ze wszystkich grup wiekowych najmniej entuzjastyczni wobec perspektywy europejskiej dla Ukrainy są najmłodsi dorośli w wieku 18-24 lata; 32,1 proc. z nich sprzeciwia się akcesji" – podkreśla dziennik.

Wśród najbardziej przychylnych akcesji znajdują się osoby o poglądach lewicowych, mieszkańcy największych miast i osoby z wyższym wykształceniem.

Jak opisuje "DGP", w elektoracie lewicy za członkostwem Ukrainy opowiada się 88,3 proc. tej grupy, w tym 69,9 proc. popiera je warunkowo. W dużych miastach łączne poparcie sięga 77,6 proc., a wśród osób najlepiej wykształconych – 77,4 proc.

4. rocznica wybuchy wojny. Czarzasty spotkał się Zełenskim

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który przebywa z wizytą w Kijowie, poinformował po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w poniedziałek (23 lutego), że Sejm i Rada Najwyższa podpisały porozumienie, którego celem jest przyspieszenie negocjacji akcesyjnych Ukrainy do UE.

We wtorek (24 lutego) mijają cztery lata od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej.