Tusk o "zakutych łbach". Jest wniosek o ukaranie premiera

Chodzi o komentarz, w którym szef rządu odnosił się do krytyki opozycji wobec programu unijnego finansowania obronności SAFE. Tusk w nagraniu podkreślił, że środki mają trafić do polskiego przemysłu zbrojeniowego, w tym 20 mld zł do Huty Stalowa Wola. Kończąc swoją wypowiedź, zapytał: "Dotarło, zakute łby?".

Europoseł PiS chce ukarania premiera za słowa o "zakutych łbach"

W ocenie Budy użyte przez premiera określenie ma charakter obraźliwy i – jego zdaniem – narusza zasady etyki poselskiej, w szczególności "godność urzędu Prezesa Rady Ministrów oraz posła na Sejm RP". W piśmie wskazano, że słowa Tuska zostały publicznie rozpowszechnione w serwisach społecznościowych i mediach.

Europoseł PiS zwrócił się w tej sprawie do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej, która ma ocenić, czy doszło do naruszenia standardów obowiązujących parlamentarzystów. Szczegóły terminu rozpatrzenia wniosku i ewentualnych konsekwencji nie są jeszcze znane.

Tusk do Nawrockiego ws. SAFE: Prezydencie, podpisuj

Premier Donald Tusk po wizycie w Hucie Stalowa Wola w poniedziałek (23 lutego) zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy wdrażającej SAFE, czyli unijny program pożyczek na zbrojenia, z którego Polska ma otrzymać ok. 185 mld zł.

– Prezydencie, podpisuj i nie ma co tutaj zwlekać i dyskutować, bo od tego zależy los przyszłości bezpiecznej Polski i dziesiątek i setek firm w kraju – przekonywał szef rządu.

Do zawetowania ustawy namawia prezydenta prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem, SAFE to "jeden z mechanizmów stworzonych po to, żeby odepchnąć Europę, a przede wszystkim Polskę od Stanów Zjednoczonych". Prezes PiS uważa, że na SAFE zyskają Niemcy.

Według Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, pełnomocnik rządu ds. SAFE, ewentualny sprzeciw prezydenta nie powstrzyma rządu przed podpisaniem umowy w Brukseli, jeśli tak zdecyduje premier.

