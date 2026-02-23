Najnowszy sondaż: Obóz Tuska traci władzę. Dwucyfrowy wynik partii Brauna

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska.

Najnowszy sondaż: KO z największym spadkiem. Konfederacja i partia Brauna rosną w siłę

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że partia Donalda Tuska cieszy się obecnie poparciem na poziomie 30,7 proc. Taki wynik oznacza spadek o 1,8 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego pomiaru tej pracowni. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 21,5 proc. respondentów. To spadek o 1,2 pkt. proc. Ostatnie miejsce na podium należy do Konfederacji, którą poparło w badaniu 13,2 proc. ankietowanych. Ugrupowanie to odnotowało wzrost o 0,2 pkt. proc.

Tuż za podium z wynikiem 10 proc. (+0,1 pkt. proc.) uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej. Swoją reprezentację w Sejmie miałaby również Nowa Lewica. Chęć oddania głosu na partię Włodzimierza Czarzastego zadeklarowało 7,5 proc. uczestników sondażu (-0,5 pkt. proc.).

Na progu wyborczym z wynikiem 5 proc. znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe. W porównaniu do poprzedniego badania ludowcy zyskali 0,2 pkt. proc.

Poniżej progu uplasowała się Partia Razem (2,5 proc.) oraz ugrupowania powstałe po podziale Trzeciej Drogi: Polska 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz (1 proc.) i Partia Centrum Pauliny Hennig-Kloski (0,6 proc.).

WP zwraca uwagę na znaczący wzrost liczby zdecydowanych, który wynosi obecnie 8 proc. Wcześniej tylko 4 proc. respondentów nie wiedziało, na kogo oddałoby swój głos.

Podział na mandaty. Obóz Tuska traci władzę

Gdyby wyniki wyborów do Sejmu rzeczywiście prezentowałyby się, jak w niniejszym badaniu, podział na mandaty wyglądałby następująco:

Koalicja Obywatelska – 183,

Prawo i Sprawiedliwość – 122,

Konfederacja – 67,

Konfederacja Korony Polskiej – 46,

Nowa Lewica – 29,

Polskie Stronnictwo Ludowe – 13.

Przy takim rozdaniu, Koalicji Obywatelskiej wraz z Nową Lewicą i PSL zabrakłoby sześciu mandatów do większości w Sejmie. Z kolei wyniki osiągnięte przez PiS, Konfederację i partię Grzegorza Brauna pozwoliłyby tym partiom na utworzenie koalicji i przejęcie władzy.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 20-21 lutego 2026 roku, metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych i ankiet internetowych (CATI & CAWI), na reprezentatywnej grupie n=1000 dorosłych Polaków.

