Kto jest winny wojny na Bliskim Wschodzie? Wyniki sondażu mogą szokować

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

Kto jest winny wybuchowi wojny na Bliskim Wchodzie? Zaskakujące wyniki sondażu

Uczestników sondażu SW Research dla portalu rp.pl zapytano kto – ich zdaniem – jest winny wybuchowi wojny na Bliskim Wschodzie.

Zaledwie 12,9 proc. respondentów uważa, że winny wybuchowi wojny jest Iran.

Aż 45,5 proc. badanych za wybuch wojny na Bliskim Wschodzie obwinia USA i Izrael.

32,1 proc. Polaków stwierdziło, że obie strony ponoszą odpowiedzialność za wybuch wojny.

9,6 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

„USA i Izrael za odpowiedzianych za sytuację na Bliskim Wschodzie nieco częściej uważają osoby między 35 a 49 rokiem życia (48 proc.) oraz posiadające wyższe wykształcenie (48 proc.). Takie zdanie podziela częściej niż co drugi respondent (51 proc.) o dochodach wyższych niż 7000 zł netto i co drugi mieszkaniec miast liczących od 200 tys. do 499 tys. osób” – skomentował wyniki sondażu Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 10-11 marca 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

