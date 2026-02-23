Tusk zwrócił się do opozycji. "Dotarło, zakute łby?"

Na platformie X Donald Tusk zamieścił nagranie, na którym poinformował, że „jesteśmy w Stalowej Woli, o której ostatnio było tak głośno”.

– Nazwozili tu partyjniaków, podnosili wrzask, protestowali przeciwko wielkim pieniądzom, jakie mają trafić do tej huty. Podobnie jak do innych zakładów pracy, przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Ten krzyk to, że pieniądze dla Niemców – powiedział.

Donald Tusk dodał, że postara się to „wytłumaczyć najprościej jak potrafię”.

– Patrzcie mi na usta – 20 miliardów, tylko dla tej huty. Stalowa Wola, Podkarpacie, Polska. Dotarło, zakute łby? – mówił na nagraniu szef rządu.

20 mld zł z SAFE dla Huty Stalowej Wola?

We wtorek przed rozpoczęciem posiedzenia rządu Donald Tusk poinformował, że „tylko dla samej Huty Stalowa Wola z programu SAFE wartość inwestycji przekroczy 20 mld zł”. – To jest prognoza nie moja, tylko Agencji Uzbrojenia – powiedział szef rządu.

W ocenie Donalda Tuska „ten zamach na Stalową Wolę jest tym bardziej paskudny, bo jak wiecie, w sobotę jeszcze zamierzają robić tam swoje konwencje partyjne”.

– Dokładnie w tym samym czasie, kiedy robią zamach na 20 mld zł. Bardzo trudno mi zrozumieć, właściwie nie jestem w stanie zrozumieć, czym się kierują ci, którzy podejmują w tej chwili decyzję o próbie zablokowania tych pieniędzy – mówił.

Konwencja PiS w Stalowej Woli

W sobotę w Stalowej Woli odbyła się konwencja programowa PiS dotycząca obronności.

Szef klubu PiS, były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wskazywał, że trudne czasy wymagają zaangażowania i twardej postawy. Podkreślił, że jeśli nie przyjdzie otrzeźwienie, to Polska zostanie na peryferiach bezpieczeństwa. W ocenie Mariusza Błaszczaka bezpieczeństwo państwa wystawione jest na próbę, bo rządzi „fatalny rząd”.

Ocenił, że unijny program SAFE to mechanizm pożyczkowy, który „niczym na łańcuchu trzymać będzie państwa, które odważą się prowadzić samodzielną politykę”. – Nie wolno pozwolić na to, żeby Polska do tego mechanizmu weszła – powiedział.

