Trwa konwencja PiS. Błaszczak: NATO nie podoba się naszym sąsiadom

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowano w sobotę konwencję programową "Czas na bezpieczną Polskę" dotyczącą obronności. To piąte z serii inicjatyw dotyczących tworzenia zaktualizowanego programu partii na wybory w 2027 roku.

Konwencja PiS w Stalowej Woli

Miejscem wydarzenia jest Stalowa Wola. Wśród uczestników m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, wiceprezes i były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz (także były szef MON) oraz inne osoby z kierownictwa partii i politycy zajmujący się tematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Trzy niebezpieczeństwa

W pierwszej części swojego wystąpienia Mariusz Błaszczak Powiedział, że czasy są trudne i wymagające. – Postawię tezę, że jeśli nie przyjdzie otrzeźwienie, to Polska zostanie na peryferiach bezpieczeństwa. Nie wolno do tego dopuścić – powiedział, wskazując, że bezpieczeństwo zostało wystawione na próbę z trzech powodów: fatalny rząd koalicji 13 grudnia, który oddaje swoje kompetencje naszym sąsiadom z Niemiec, ideologie panujące w UE (rewolucja światopoglądowa, religia klimatyczna, masowa migracja – zastępowanie populacji ludźmi spoza UE), niemieckie cele realizowane w polityce europejskiej.

– Rząd Donalda Tuska kompetencji. Wbrew prawu, bo to polskie prawo stanowione w naszym kraju, Konstytucja RP stanowi najwyższy akt prawny. A nie rozporządzenia, dyrektywy, orzeczenia europejskich trybunałów – argumentował element pierwszy. Polityk powiedział, że administracja Trumpa pokazała, że lewicowe ideologie można odrzucić. – W jednym z pierwszych rozporządzeń wykonawczych prezydent USA przesądził, że są dwie płcie. Wydaje się, że sprawa normalna, naturalna. Gdybym powiedział państwu 30 lat temu, że prezydent USA musiał przesądzać o sprawach naturalnych, normalnych? – zwrócił uwagę.

W kontekście niemieckich celów odniósł się do wyrażonego zupełnie wprost przez kanclerza Friedricha Merza wezwania do przywództwa Niemiec w Europie. – Przypominam, że przywództwo Niemiec w Europie zawsze kończyło się tragedią. Wojny światowe są rezultatem tego przywództwa w XX wieku. Nie powinniśmy więc ulegać tym tendencjom – powiedział były szef MON.

Błaszczak: Niemcom nie podoba się NATO

– Jesteśmy świadkami prób zburzenia międzynarodowego sojuszu NATO, do którego weszliśmy 27 lat temu. Dlaczego NATO nie podoba się naszym sąsiadom zza Odry? Bo liderem Sojuszu są USA – powiedział. Polityk przywołał wypowiedź prezydenta Zełenskiego, który stwierdził na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, że żadne gwarancje bezpieczeństwa nie zadziałają bez udziału Stanów Zjednoczonych. W tym kontekście negatywnie ocenił politykę obecnej koalicji i zachowanie Donalda Tuska wobec Donalda Trumpa.

Sprzeciw wobec SAFE

Błaszczak przypomniał negatywne stanowisko PiS wobec kredytu z Unii Europejskiej w ramach SAFE. – Mechanizm pożyczkowy SAFE niczym na łańcuchu będzie trzymać państwa, które odważą się prowadzić samodzielną politykę zagraniczną. Nie wolno pozwolić na to, żeby Polska weszła do tego mechanizmu. Właściwa droga to najpierw oczekiwania Wojska Polskiego a potem szukanie mechanizmu, który je spełni – powiedział.

twitterCzytaj też:

Saryusz-Wolski przypomina, gdzie w SAFE jest warunkowośćCzytaj też:

Trump uderzył w Europę. Nagle wspomniał o Polsce