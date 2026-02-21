Trump uderzył w Europę. Nagle wspomniał o Polsce

Gorzkie słowa pod adresem Europy padły z ust Donalda Trumpa podczas konferencji prasowej. Amerykański przywódca został zapytany o decyzję Sądu Najwyższego o uchyleniu części ceł. Czy wpłynie ona na relacje Stanów Zjednoczonych z Europą i Rosją?

Trump o Europie, która stała się "nie do poznania". Wspomniał też o Polsce

– Chcę, by Europa stała się silniejsza. Europa stała się "woke", Europa stała się nie do poznania, kiedy wybierzesz się do wielu miejsc. Nie wszystkie kraje, jak popatrzysz na Węgry, Polskę, Czechy, Słowację, są państwa, które poszły w odwrotnym kierunku – odparł prezydent USA.

Według Trumpa, Europa która powinna być silna, stała się miękka i nie do poznania. – Wybierzesz się do niektórych krajów, nie chcę tutaj wskazywać, ale myślę, że wszyscy wiemy, o czym mówię, i są one nie do poznania. Zostali przejęci przez ekologów, mają wiatraki, które niszczą pola, łąki i oceany i płacą za to fortunę – wskazywał.

Prezydent USA stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że Europę zabijają dziś dwie kwestie. Są to energia i migracja. – Jeśli nie rozwiążą tego szybko, to Europa nie będzie taka sama – podsumował.

"Nie wszystkim w Europie się to podoba"

W tym kontekście Trump chwalił wcześniej premiera Węgier Viktora Orbana, który wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady Pokoju. Amerykański prezydent wspomniał o nim w wygłoszonym tam przemówieniu. – Premier Viktor Orban z Węgier ma moje całkowite poparcie przed wyborami na Węgrzech. Nie wszystkim w Europie się to podoba. Wykonuje świetną robotę, jeżeli chodzi o migrację. Są kraje, które narobiły sobie przez nią problemy. Victorze, masz moje pełne poparcie – oświadczył amerykański prezydent.

Przywódca Węgier nie pozostał dłużny. We wpisie na portalu X w samych superlatywach odniósł się do inicjatywy Trumpa. "Zaszczytem jest być członkiem Rady Pokoju Prezydenta Donalda Trumpa jako jeden z członków-założycieli. Świat stoi w obliczu realnych wyzwań bezpieczeństwa, a ta inicjatywa doprowadzi do konkretnych działań, które przyniosą realne rezultaty. Jestem dumny, że jestem tu, wśród tych, którzy walczą o pokój!" – napisał.

