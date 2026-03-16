"Iluzja dobrobytu i wygody". Biskupi krytykują propozycję posłów

"Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych ocenia procedowany w Sejmie projekt jako jednoznacznie szkodliwy i nieetyczny, i wzywa wszystkich, którym bliska jest troska o dobro Polski i Polaków, do jego odrzucenia” – czytamy w "Stanowisku Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych wobec projektu zmiany ustaw o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych”.

Biskupi krytykują propozycje posłów

Projekt zmiany ustaw zakłada m.in. bezpłatny dostęp do środków antykoncepcyjnych, w tym wkładek domacicznych, dla kobiet w wieku 18–25 lat oraz częściową refundację tych środków dla kobiet powyżej 25. roku życia. Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych wskazuje, że proponowane rozwiązania budzą poważne wątpliwości zarówno z punktu widzenia medycznego, jak i społecznego.

Zespół wskazuje, że preparaty hormonalne o działaniu antykoncepcyjnym należą do substancji o silnym i szerokim spektrum działania, które może wiązać się z ryzykiem poważnych skutków ubocznych. Eksperci KEP zwracają uwagę m.in. na zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowych, udaru czy niektórych nowotworów, a także możliwy negatywny wpływ na zdrowie psychiczne kobiet. Zastrzeżenia budzi również propozycja umożliwienia wystawiania recept na te preparaty wszystkim osobom wykonującym zawód medyczny, które nie zawsze mają kompetencje do przeprowadzenia pełnej diagnostyki i wykluczenia przeciwwskazań do ich stosowania.

Zdaniem Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych promocja antykoncepcji może m.in. utrwalać postawy sprzyjające odkładaniu rodzicielstwa oraz pogłębiać kryzys demograficzny. Zwracają oni też uwagę na fakt, że obecnie wskaźnik dzietności w Polsce należy do najniższych w Europie i nie zapewnia zastępowalności pokoleń. "Promocja antykoncepcji w imię poprawy poziomu życia w rzeczywistości stwarza iluzję dobrobytu i wygody” – czytamy w stanowisku.

W ocenie Zespołu proponowane rozwiązania rodzą poważne wątpliwości etyczne, związane z godnością osoby ludzkiej oraz dobrem wspólnym społeczeństwa. Eksperci zwracają też uwagę na to, że niektóre środki antykoncepcyjne mogą wykazywać mechanizm działania ingerujący w początek życia ludzkiego.

