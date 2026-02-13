Zaskakująca akcja francuskiego rządu. Taki list dostanie każdy 29-latek

Francja bije na alarm i stara się walczyć z dramatycznym spadkiem dzietności. Aby odwrócić fatalny trend rząd w Paryżu sporządził 16-punktowy plan. Jeden z jego elementów budzi szczególne emocje. Chodzi o list, jaki Ministerstwo Zdrowia postanowiło wysłać do wszystkich obywateli w wieku 29 lat.

Rząd Francji wysyła listy do 29-latków. Tak chce walczyć z kryzysem demograficznym

Resort zdrowia tłumaczy, że za pomysłem stoi profilaktyka i chęć przekazania obywatelom ważnej wiedzy, zanim pojawią się presja czasu, stres i poczucie straconej szansy. W liście, jak czytamy, mają znaleźć się "skoncentrowane, wyważone i oparte na naukowych podstawach informacje" dotyczące zdrowia seksualnego, antykoncepcji i płodności. Tak, aby w przyszłości nie trzeba było mierzyć się z myślą "gdybym tylko wiedział...". Jak pisze, "The Independent" francuski rząd podkreśla również, że "zegary biologiczne nie są takie same, ale mężczyźni też je mają". Z kolei, czytamy, rolą państwa nie jest "dyktowanie, czy mieć dzieci, czy nie", lecz edukacja i umożliwienie dostępu do różnych opcji. Jedną z nich jest możliwość zamrożenia komórek jajowych. I to właśnie z nią związany jest wiek odbiorców listów. Bo nie jest on przypadkowy. Kobiety w tym wieku mogą we Francji zamrozić komórki jajowe bez konieczności uzyskiwania zaświadczenia lekarskiego i do 37 roku życia jest to pokrywane przez ubezpieczenie społeczne.

W swoim planie francuski resort zdrowia w dużej mierze koncentruje się na problemie bezpłodności. Stephanie Rist zapewniła, że związane z nim wyzwania zostały przeanalizowane pod każdym względem. Według rządowego raportu z 2022 roku, z problemem tym boryka się 3,3 milionów Francuzów.

Dramatyczne dane. Najgorszy wynik od zakończenia I wojny światowej

Wszystko to wiąże się z szerszym problemem, który dotyczy całej Europy. Chodzi o demografię. Według najnowszych danych, w 2025 roku we Francji urodziło się 645 tys. dzieci. To o 2,1 proc. mniej niż w roku poprzednim i aż o 24 proc. mniej niż w 2010 roku. Współczynnik dzietności wynosi obecnie 1,56, co stanowi najniższy poziom od zakończenia I wojny światowej.

