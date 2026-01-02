Podatkiem w niż demograficzny. Zaskakujący pomysł Chin

Produkty te przez ponad 30 lat były zwolnione z opodatkowania. Decyzja, o której poinformowała agencja Reuters, jest kolejnym elementem szerokiej strategii władz mającej zahamować gwałtowny spadek liczby urodzeń i postępujące kurczenie się populacji.

Populacja maleje trzeci rok z rzędu

Skala problemu demograficznego w Chinach jest coraz bardziej widoczna w danych statystycznych. Według oficjalnych informacji, w 2024 roku liczba ludności kraju spadła do około 1,408 mld osób, co oznacza ubytek blisko 1,4 mln mieszkańców w ciągu jednego roku. Był to trzeci kolejny rok spadku populacji, po raz pierwszy od lat 60. XX wieku w sposób trwały.

Jeszcze bardziej niepokojące są dane dotyczące urodzeń. W 2024 roku w Chinach przyszło na świat około 9,5 mln dzieci, czyli niemal o połowę mniej niż dekadę wcześniej. Współczynnik dzietności szacowany jest obecnie na około 1,0 dziecka na kobietę, a więc znacznie poniżej poziomu zastępowalności pokoleń, który wynosi 2,1.

Starzejące się społeczeństwo

Zmiany demograficzne prowadzą do szybkiego starzenia się społeczeństwa. Mediana wieku w Chinach przekroczyła już 40 lat, a udział osób w wieku poprodukcyjnym systematycznie rośnie. Oznacza to malejącą liczbę osób aktywnych zawodowo przypadających na jednego emeryta, co w dłuższej perspektywie stanowi poważne obciążenie dla systemu emerytalnego, ochrony zdrowia oraz finansów publicznych.

Eksperci ostrzegają, że bez zasadniczych zmian strukturalnych Chiny mogą w kolejnych dekadach utracić znaczną część swojego potencjału gospodarczego. Według prognoz demograficznych ONZ, do końca XXI wieku populacja kraju może zmniejszyć się nawet o kilkaset milionów osób, a w skrajnych scenariuszach – nawet o połowę.

Zachęty prorodzinne i bariery ekonomiczne

W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację rząd wprowadził w ostatnich latach szereg instrumentów prorodzinnych: roczne dotacje na opiekę nad dziećmi, ulgi podatkowe oraz zwolnienia z podatku dochodowego dla rodzin korzystających z państwowego wsparcia. Równolegle promowany jest pozytywny wizerunek małżeństwa i rodzicielstwa, m.in. poprzez zajęcia z tzw. "edukacji miłości" na uczelniach wyższych.

Mimo to wielu młodych Chińczyków odkłada decyzję o założeniu rodziny. Jako główne bariery wskazują wysokie koszty wychowania dzieci, drogie mieszkania, niepewność na rynku pracy oraz spowolnienie gospodarcze. Zdaniem analityków, nawet rozbudowane programy wsparcia finansowego mogą nie wystarczyć, jeśli nie zostaną uzupełnione głębszymi reformami rynku pracy, systemu mieszkaniowego i zabezpieczenia społecznego.

