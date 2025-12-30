Wychowywanie dzieci. Kotula nie kryje: Rząd dał jasny sygnał dla LGBT

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Liczy, że teraz uda się go przegłosować w Sejmie oraz w Senacie. Ustawa reguluje on m.in. kwestie stosunków majątkowych, prawa do mieszkania i alimentów oraz dostępu do informacji medycznej. Zgodnie z projektem, strony zawierające umowę same będą decydowały o jej treści.

Katarzyna Kotula, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tłumaczyła, że to propozycja kompromisowa wypracowana między Lewicą a PSL. Projekt zakłada, że umowa o wspólnym pożyciu będzie zawierana u notariusza, nie zmienia stanu cywilnego stron zawierających umowę oraz uniemożliwia im zawarcie małżeństwa.

Minister ds. równości wystąpiła wieczorem na konferencji prasowej wraz z rzecznikiem rządu i ministrem rolnictwa. Polityk mówiła o szczegółach przedłożonej ustawy. Jedno z pytań od dziennikarzy dotyczyło priorytetów na 2026 rok, których nie udało się rządowi zrealizować w kończącym się roku,

Wychowywanie dzieci. Kotula: Jasny sygnał dla LGBT

– Dzisiejsze przyjęcie przez Radę Ministrów ustawy o statusie osoby najbliższej wysyła jasny sygnał. Dzisiaj rząd koalicji 15 października mówi do osób LGBT, do par żyjących w związkach jednopłciowych – widzimy was, wiemy, że jesteście, chcemy was otoczyć ochroną i opieką. Chcemy dać wam bezpieczeństwo i poczucie wsparcia, bo żyjecie tu, wybraliście Polskę za swoją ojczyznę, chcecie tu wychowywać dzieci, mieć rodziny, tu budujecie swoje domy, tu też płacicie swoje podatki, tu często także służycie w armii – powiedziała Kotula.

Nie ma znaczenia, jaka jest sytuacja geopolityczna czy tez czym zajmują się inni ministrowie, bo wszystkie państwa nad takimi rozwiązaniami pracują, także np. Ukraina, Litwa czy Łotwa. Bardzo się cieszę, że rząd koalicji 15 października jasno w tej sprawie się wypowiedział i jasno stoi po stronie praw człowieka i praw mniejszości – powiedziała minister.

Politycy Lewicy wielokrotnie wskazywali, że chcą wprowadzenia w Polsce "małżeństw" jednopłciowych.

Czytaj też:

Polacy o "małżeństwach" jednopłciowych. Tak odpowiedzieli