Przedstawiono szczegóły ustawy o związkach nieformalnych. Co z adopcją dzieci?

Założenia ustawy przedstawiły Katarzyna Kotula i Włodzimierz Czarzasty z Lewicy oraz Urszula Pasławska i Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL. Najważniejszą częścią nowych przepisów będzie umożliwienie zawierania umowy między partnerami, której ważność będzie poświadczał notariusz. Będzie ona regulowała szereg kwestii.

– Kwestie prawa do mieszkania. Możliwości wzajemnych alimentów, wzajemnej dostępnej informacji medycznej, zwolnienia z podatków od spadków i darowizn, możliwość wspólnego rozliczania, ale także zwolnienia od podatku od czynności cywilno-prawnych. Gwarantuje rentę rodzinną, ale też dziedziczenie testamentowe, ubezpieczenie zdrowotne dla obu stron oraz urlop opiekuńczy – powiedziała Kotula.

Poseł podkreśliła, że osoby podpisujące umowę będą mogły także określić np. czy zawierają wspólność majątkową. Dodała, że dokument nie zmienia stanu cywilnego.

Z kolei Urszula Pasławska wskazała, że ustawa nie będzie regulowała kwestii macierzyństwa i ojcostwa oraz adopcji dzieci.

–Ustawa wyłącza jakiekolwiek kwestie światopoglądowe, które również były elementem dyskusji. Uwzględniamy różne wrażliwości. Ustawa wyłącza również kwestie związane z dziećmi, kwestii pieczy czy adopcji nie ma w tych przepisach. Ustawa nie narusza w żaden sposób ani nie szkodzi instytucji małżeństwa – stwierdziła i dodała, że liczy na dialog i uwagi ze strony Pałacu Prezydenckiego.

Kosiniak-Kamysz: To ważny moment

Szef PSL podkreślił, że to "ważny moment dla wielu Polaków żyjących w związkach nieformalnych, szukających odpowiedzi i nadziei od państwa, że politycy potrafią dojść do porozumienia". Kosiniak-Kamysz wskazał, że obecny kształt ustawy to wszystko, co udało się stworzyć przy tej konfiguracji partyjnej w Sejmie. Wtórował mu współprzewodniczący Lewicy.

– To porozumienie, w którym udało się zmieścić wszystko to, co było możliwe na tym etapie i w tym parlamencie. Niektóre rzeczy do tego porozumienia nie weszły dlatego, że w tej sprawie nie znaleźliśmy konsensusu i nie znaleźlibyśmy większości w parlamencie – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

