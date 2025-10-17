"Uderzenie w małżeństwo". Czarnek nie przebierał w słowach

Dzisiaj ma zostać zaprezentowany projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Według zapowiedzi będzie to kompromis między propozycjami Lewicy dotyczącymi związków partnerskich a poprawkami PSL. Rządowy dokument ma przewidywać około 20 uprawnień, m.in. wspólne rozliczenie podatkowe, dziedziczenie i dostęp do informacji medycznej partnera. Umowa miałaby być zawierana u notariusza i rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego.

Czarnek: Uderzenie w małżeństwo

Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości ostrzega, że zaproponowane zmiany de facto wprowadzają w Polsce instytucję związków partnerskich, co jest niezgodne z konstytucją. Jego zdaniem, jest to uderzenie w małżeństwo.

– Każda kombinacja przy małżeństwie jest pogwałceniem art. 18 konstytucji, który stwierdza wprost: jedynie małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, jest pod ochroną prawną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej – stwierdził poseł.

Polityk wskazuje, że osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe lub po prostu zamieszkujące razem powinny mieć możliwość uzyskania niezbędnych informacji o sobie lub nawet dziedziczenia majątku. Nie ma jednak z tego powodu konieczności wprowadzania w Polsce związków partnerskich.

– Nie rozumiem, dlaczego nie można rozmawiać o tym, że jak dwoje, czy troje, czy pięcioro nawet ludzi mieszka razem, i to nie muszą być partnerzy, to może być rodzeństwo nawet, czyli wszyscy, którzy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, nie mogliby mieć ułatwionego dostępu do informacji medycznych, np. jak jedno z nich zachoruje [...] albo ułatwionego sposobu dziedziczenia po sobie wspólnego gospodarstwa domowego – wskazał.

– Tylko po co od razu robić związki partnerskie czy nieformalne, czy jakkolwiek inaczej to nazwą? To jest uderzenie w małżeństwo [...]. Jakby tu nie wiem jak zaklinał rzeczywistość pan Kosiniak-Kamysz z PSL-u, to to jest uderzenie w małżeństwo, zupełnie niepotrzebne, a na pewno sprzeczne z konstytucją – dodał były szef MEN.

