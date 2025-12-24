Politycy składają życzenia na Boże Narodzenie. "Pokój, radość i nadzieję"

24 grudnia na politycznym X i YouTube politycy ze wszystkich ugrupowań "od prawa do lewa" publikują bożonarodzeniowe życzenia dla Polaków. Są wśród nich m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Anna Maria Żukowska, Grzegorz Braun czy Jarosław Kaczyński.

Żukowska: Święta Bożego Narodzenia

"W te Święta Bożego Narodzenia, dziękując za rok wspólnych działań, radości, pomysłów, uwag i komentarzy, życzę wszystkim spokoju, zdrowia i czasu dla najbliższych oraz czasu na bliskość i troskę o drugiego człowieka – zwłaszcza o tych, którzy na co dzień zmagają się z wykluczeniem, nierównościami i niepewnością jutra" – czytamy na profilu Anny Marii Żukowskiej, jednej z czołowych parlamentarzystek Lewicy.

"Osobom wierzącym życzę błogosławionych świąt, pełnych nadziei, ciepła i wielu łask Bożych w Nowym Roku!" – dodała polityk.

Braun: Z Bożą pomocą odzyskajmy niepodległość

Życzenia złożył także Grzegorz Braun. Lider Konfederacji Korony Polskiej życzył wszystkim sympatykom i antypatykom "szerokiego frontu gaśnicowego: m.in. przybliżenia Polski w 2026 roku do odzyskania niepodległości. – [...] Z Bożą pomocą i ludzkim zaangażowaniem naprawdę jest możliwe. Okno możliwości jest otwarte tak szeroko, jak być może nigdy jeszcze wcześniej – powiedział polski poseł do parlamentu unijnego.

Kaczyński: Byśmy wyszli z tego trudnego okresu

Zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Niech narodzony Jezus Chrystus przyniesie Wam pokój, radość i nadzieję, życzy także prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Polityk zwrócił uwagę na kwestię bezpieczeństwa. – Byśmy wyszli z tego trudnego okresu w kierunku rozwoju, bezpieczeństwa naszych rodzin, ale także bezpieczeństwa naszego narodu i stronę takiej sytuacji, w której nasze państwo będzie wykonywało swoje obowiązki wobec obywateli naprawdę dobrze i rzetelnie i sprawiedliwie – powiedział.

