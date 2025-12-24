Premier złożył bożonarodzeniowe życzenia. Mówił o "zdrajcach" i "agresorach"

– Święta Bożego Narodzenia mają wielką moc, dlatego co roku ich wyczekujemy. Dlatego dziś tak bardzo są nam potrzebne. powiedział premier Donald Tusk w nagraniu zamieszczonym z okazji Świąt Bożego Narodzenia na X – wolnościowej, niecenzurowanej platformie amerykańskiego przedsiębiorcy Elona Muska.

Premier złożył życzenia. "Zdrajcy, agresorzy, bezczelność, pogarda"

– Codzienność zalewa nas informacjami, które budzą smutek i przerażenie. Świat zwariował, ileś razy każdy z nas to powtarzał w mijającym roku. Kłamstwo, nienawiść wydają się wyznaczać nową epokę. Zbrodniarze wojenni czują się bezkarni, zdrajcy udają patriotów, a agresorzy chcą coraz więcej władzy. Ofiary są wyszydzane. To od nich w świetle kamer żąda się pieniędzy i upokarzającego hołdu – mówił lider Koalicji Obywatelskiej. – Bezczelność, pogarda, przemoc. Jak sobie z tym rosnącym złem poradzić? – zadał sobie pytanie premier.

Tusk: Miłość i dobro, miłosierdzie, prawda, uczciwość

– Jest na to jeden niezawodny sposób i właśnie święta to przypominają. Istnieje potęga, która powstrzymuje zło. Ta potęga jest w naszych sercach i nazywa się miłość i dobro. A w Święta na własne oczy widzimy, że nie jesteśmy z tym sami. Jest nas bardzo wielu. Polacy w milionach serc noszą ogromną siłę. Póki jesteśmy razem, póki w to wierzymy, przyzwoitość, prawda, uczciwość, miłosierdzie będą górą. To my decydujemy, jaki jest świat – kontynuował.

– Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą nam światło, miłość i odwagę. Podzielmy się tym z bliskimi, a żadne zło nie będzie nam straszne. Spokojnych, rodzinnych i bezpiecznych świąt, kochani – podsumował szef polskiego rządu.

