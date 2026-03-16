"Tuskexit natychmiast!". Czarnek krótko odpowiedział na straszenie polexitem

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek zawetował ustawę wdrażającą unijny mechanizm SAFE.

– Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE – przekazał w wygłoszonym orędziu.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że nigdy nie podpisze ustawy, która „uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”.

Zauważył, że SAFE to kredyt zaciągany na 45 lat, a koszt jego odsetek może wynieść nawet 180 mld zł. – Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe – ocenił.

Weto Nawrockiego do ustawy SAFE. Tusk znów straszy polexitem

W sobotę rano na platformie X Donald Tusk ocenił, że „w wojnie o SAFE wszystkie maski opadły”.

„Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców” – dodał premier.

W piątek w TVP Info szef rządu był pytany w kontekście prezydenckiego weta, czy taka polityka nie skończy się w przyszłości wyjściem z UE. Odpowiedział, że „ci, którzy mówią, że to jest wstęp do polexitu, do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, mają niestety coraz więcej racji”. Donald Tusk powiedział również, że weto to wypowiedzenie „wielkiej umowy”, w której wszyscy rozumieli, że Polska musi być w NATO i UE.

Z kolei w niedzielę na platformie X premier stwierdził, że „Polexit to dzisiaj realne zagrożenie!”

twitter

„Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać” – dodał.

Czarnek odpowiedział Tuskowi. "Tuskexit natychmiast!"

Na powtarzające się od lat zarzuty Donalda Tuska dotyczące rzekomego polexitu, odpowiedział na platformie X kandydat PiS na premiera, Przemysław Czarnek.

twitter

„Tuskexit natychmiast!” – napisał.

"Czy ten polexit jest teraz z nim w pokoju?". Bryłka kpi z TuskaCzytaj też:

Kaja Kallas zapytana o polexit. Oto jej reakcja