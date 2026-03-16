PHALS: Globalna gra o inwestycje. Samorządy a dyplomacja gospodarcza

W ramach wydarzenia, w poniedziałek odbył się panel poświęcony roli samorządów w budowaniu międzynarodowych relacji gospodarczych i przyciąganiu inwestycji. Dyskusja zatytułowana "Samorząd jako dyplomata gospodarczy: lokalne inicjatywy w globalnych sieciach PL–HU–USA. Jak korzystać z transatlantyckich relacji" odbyła się pod patronatem województwa małopolskiego.

Samorząd jako uczestnik dyplomacji gospodarczej

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Polski, Węgier oraz Stanów Zjednoczonych: Bobbie John Vickery – szeryf hrabstwa Calhoun, Péter Kovács – burmistrz Szabadbattyán, Ryszard Pagacz – wicemarszałek województwa małopolskiego, Agnieszka Pala, kierująca Centrum Business in Małopolska z ramienia Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. oraz Marcin Dmowski – burmistrz Świdnika. Panel moderował Karol Gac, szef portalu DoRzeczy.pl.

Wszyscy prelegenci uznali, że współczesne samorządy coraz częściej pełnią rolę podmiotów prowadzących własną dyplomację gospodarczą, polegającą. mi.in. na budowaniu relacji międzynarodowych, w tym podejmowaniu kroków przyciągających zagranicznych inwestorów oraz wspieraniu ekspansji lokalnych firm. Wskazali także na kilka obszarów, które mają bezpośredni wpływ na skuteczność tych działań, w tym m.in. na komunikację, infrastrukturę, kompetencje językowe administracji, kapitał ludzki, bezpieczeństwo, przywództwo lokalne, sytuację demograficzną oraz bariery finansowe.

Interesujące spojrzenie na znaczenie stabilności i bezpieczeństwa dla rozwoju gospodarczego przedstawił gość ze Stanów Zjednoczonych, Bobbie John Vickery, szeryf hrabstwa Calhoun w Teksasie. Jego zdaniem bezpieczeństwo stanowi jeden z fundamentów rozwoju regionów. – Jeśli chcemy rozwijać gospodarkę, musimy zadbać o system bezpieczeństwa – o godność i bezpieczeństwo obywateli oraz przedsiębiorców. Kluczowa jest komunikacja między instytucjami – podkreślił. Vickery zwrócił także uwagę na znaczenie współpracy pomiędzy różnymi szczeblami administracji. Podkreślił, że w jego regionie działa siedem hrabstw, które prowadzą ścisłą współpracę zarówno między sobą, jak i z władzami stanowymi oraz federalnymi. – Bez współpracy nie jesteśmy w stanie realizować naszych celów – mówił.

Wyzwania mniejszych samorządów

O perspektywie mniejszych miejscowości mówił Péter Kovács, burmistrz węgierskiego Szabadbattyán. – W naszej skali niezwykle istotne jest budowanie relacji międzynarodowych, które pozwolą rozwijać biznes. Wielu przedsiębiorców jest zainteresowanych ekspansją na rynki europejskie – wskazał. Jednocześnie zwrócił uwagę na bariery, z którymi mierzą się małe miejscowości. Wśród najważniejszych wymienił ograniczone środki finansowe, słabszą infrastrukturę oraz czynniki związane z relacjami międzyludzkimi. – Bardzo wiele zależy od zaangażowania lokalnych liderów. Są samorządowcy, którzy aktywnie szukają kontaktów i zdobywają doświadczenie za granicą. Dzięki temu nawet najmniejsze miejscowości mogą się rozwijać i wprowadzać innowacje – zaznaczył.

Rozmówcy sporo czasu poświęcili kwestii działań podejmowanych przez samorządy na poziomie regionalnym, na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej, także w kwestiach gospodarczych. Ryszard Pagacz, wicemarszałek województwa małopolskiego, mówił wskazał na przykładzie województwa małopolskiego: – Staramy się mobilizować zarówno mniejszych, jak i większych przedsiębiorców do nawiązywania relacji biznesowych, które mogą przełożyć się na wzrost eksportu – powiedział. Wskazał, że jednym z narzędzi wykorzystywanych przez jego samorząd są kontakty dyplomatyczne oraz współpraca z instytucjami europejskimi. – Spotkania z korpusem dyplomatycznym odbywają się co najmniej dwa razy w roku i pozwalają rozmawiać o wspólnych inicjatywach. Trzeba być aktywnym i innowacyjnym, aby skutecznie realizować działania rozwojowe – podkreślił.

Pagacz zwrócił również uwagę na znaczenie infrastruktury w rozwoju współpracy gospodarczej między regionami. – Jeśli chcemy poważnie rozwijać relacje gospodarcze między Polską a Węgrami, potrzebna jest lepsza infrastruktura komunikacyjna, na przykład autostrada prowadząca do Węgier – zaznaczył.

"Samorządy muszą podążać z duchem czasu"

Ważnym wątkiem poruszonym podczas dyskusji była kwestia dotycząca internacjonalizacji biznesu. Mówiła o nim m.in. Agnieszka Pala. – Wspieramy przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej. Jesteśmy jedną z instytucji w Polsce, które pomagają lokalnym firmom rozwijać działalność za granicą, a jednocześnie wspierają inwestorów zagranicznych zainteresowanych lokowaniem biznesu w regionie – wyjaśniła.

Z kolei Marcin Dmowski, burmistrz Świdnika przekonywał, że samorządy muszą być dziś nowoczesne i podążać z duchem czasu. – W pewnym sensie powinniśmy traktować nasze miasta jak firmy – zarówno pod względem rozwoju, jak i sposobu, w jaki są postrzegane przez mieszkańców – powiedział. W jego ocenie samorząd jako taki jest ważnym podmiotem także w budowaniu wiarygodności partnerów biznesowych. – Władza samorządowa pozwala lepiej zweryfikować kontrahenta i sprawdzić, z kim mamy do czynienia – zaznaczył. Jednocześnie wskazał, że w podstawowym problemem w budowaniu biznesowych relacji międzynarodowych jest bariera językowa i niedobór odpowiednio przygotowanych kadr urzędniczych. W relacjach międzynarodowych znajomość języków obcych jest absolutnie kluczowa – podkreślił.

