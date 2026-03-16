Paski w TV Republika. Dziennikarka "Gazety Wyborczej" składa skargę do KRRiT

"Paski na antenie stacji TV Republika to oczywiście nie jest informacja. To nie jest też krytyka. To jak wypowiedzenie wojny polskiemu rządowi. Dlatego składam skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" – napisała Kublik w artykule opublikowanym w poniedziałek (16 marca) na stronie internetowej "Gazety Wyborczej".

KRRiT zajmie się paskami w TV Republika? Jest skarga

Jej zdaniem stacja, którą kieruje Tomasz Sakiewicz, "od dawna przedstawia rząd Tuska jako zdrajców, którzy pracują w niemieckim interesie". Dziennikarka podała przykładowe paski, które w ubiegłym tygodniu (12 i 13 marca) pojawiły się w Republice i nawiązywały do weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec programu SAFE, forsowanego przez rząd Donalda Tuska.

"«Szajka zdrajców i volksdeutschów próbuje zadłużyć Polaków u Niemców na miliardy euro»; «Prezydent zatrzymał niemiecki przemarsz przez Polskę»; «Der SAFE für Deutschland kaputt [SAFE dla Niemiec upadł]»; «Niemieckie armaty propagandy wymierzone w prezydenta»; «Weto do der SAFE, Tusk szykuje uchwałę für Deutschland»" – czytamy.

Zdaniem dziennikarki "GW", antyrządowy przekaz był wzmacniany ilustrowaniem wystąpień premiera i przemarszem wojsk hitlerowskich. Kublik uważa, że paski w TV Republika i prezentowane tam informacje naruszają art. 18 ustawy medialnej, a także "godzą w polską rację stanu oraz nawołują do nienawiści wobec polskiego rządu".

Weto prezydenta ws. SAFE. Rząd wdraża plan B

Po tym, jak w czwartek (12 marca) prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny program pożyczek na zbrojenia SAFE, premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu, który przyjął uchwałę upoważniającą ministrów obrony i finansów do podpisania umowy kredytowej z Komisją Europejską. Umożliwia to ustawa o obronie Ojczyzny autorstwa PiS.

Kancelaria Prezydenta stoi na stanowisku, że uchwała Rady Ministrów to obejście prawa i powinna być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny.

Prezydent w wygłoszonym orędziu ostrzegł, że "wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej czy później spotkają się z odpowiedzialnością zarówno polityczną, jak i prawną".

