Para prezydencka złożyła Polakom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Para prezydencka złożyła Polakom bożonarodzeniowe życzenia za pośrednictwem strony internetowej prezydenta oraz nagrania opublikowanego w środę w mediach społecznościowych.

twitter

Boże Narodzenie. Życzenia od pary prezydenckiej

"Szanowni Państwo! Drodzy Rodacy w kraju i poza granicami! Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego to najpiękniejszy wieczór w roku. Czas, gdy dzielimy się chlebem i dobrym słowem, ofiarowujemy bliskim upominki i dar naszej obecności. Czas, gdy jesteśmy naprawdę razem – i najpełniej to przeżywamy. Nasze serca przepełnia radość i życzliwość. Chcemy okazywać je bliskim, ale też tym, którzy świąt nie spędzą w cieple domowego ogniska" – przekazała Marta i Karol Nawroccy.

"Polacy od wieków pielęgnują bogate tradycje bożonarodzeniowe. Świąteczne nabożeństwa, obrzędy, jasełka, przepiękne kolędy i pastorałki oraz ogólnopolskie i regionalne zwyczaje, są naszym wspólnym dziedzictwem. Strzeżmy tego skarbu – i przekazujmy go kolejnym pokoleniom" – podkreślił prezydent.

"Przed nami czas odpoczynku i wytchnienia. Szczególną pamięcią otaczamy tych, którzy w tych świątecznych dniach pełnią służb, dbają, by były to spokojne, bezpieczne święta. Serdecznie dziękujemy za ten trud" – zwróciła się do Polaków para prezydencka.

"Bóg się rodzi, moc truchleje! Spełnia się wielka obietnica. Niech cud Narodzenia Pańskiego obudzi w Państwa sercach nadzieję. Niech Boże Dziecię błogosławi naszej ukochanej Ojczyźnie!

Niech ucichną dzisiaj wszelkie spory. Życzymy pokoju i pomyślności w Boże Narodzenie i we wszystkie dni nowego roku – mówi Marta Nawrocka.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia – w zdrowiu i rodzinnym szczęściu!" – kończy prezydent.

Prezydent będzie z żołnierzami

"W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki będzie towarzyszył żołnierzom Zgrupowania Zadaniowego «Podlasie», funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji w czasie wykonywania przez nich zadań operacyjnych na granicy RP z Białorusią" – napisał w serwisie X współpracownik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Podkreślił, że żołnierze i funkcjonariusze dbający o bezpieczeństwo polskich granic "zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich ofiarną, a także odpowiedzialną służbę dla dobra Rzeczypospolitej".

Czytaj też:

"W takim stroju jeszcze nikt nie widział prezydenta". Nawrocki zamieścił filmCzytaj też:

Podłaźniczka, diduch. Czyli zanim nastała choinka