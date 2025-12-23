"W takim stroju jeszcze nikt nie widział prezydenta". Nawrocki zamieścił film

Karol Nawrocki zamieścił we wtorek w mediach społecznościowych film z wyjazdu po choinkę na plantację w miejscowości Ponurzyca w gminie Celestynów (powiat otwocki, województwo mazowieckie), gdzie towarzyszył mu syn Antoni. Na klipie widać, jak prezydent wybiera choinkę, a następnie sam ją wycina. – W takim stroju to jeszcze nikt nie widział prezydenta – powiedział na nagraniu Nawrocki, ubrany m.in. w czerwono-czarną koszulę w kratę.

– Ta choinka jest fajna, że nie ma czubka, bo właśnie takie ludzkie poszukiwanie ideału jest zawsze skazane na porażkę. Czegoś nie ma, jest niedoskonała – komentował prezydent. Po chwili chwycił za siekierę i ściął drzewko. Później wniósł je do Pałacu Prezydenckiego. "Choinka sama się nie przyniesie" – napisał na platformie X.

Tak prezydent spędzi Wigilię

Karol Nawrocki będzie w Wigilię z żołnierzami i funkcjonariuszami na granicy polsko-białoruskiej. "W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki będzie towarzyszył żołnierzom Zgrupowania Zadaniowego »Podlasie«, funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji w czasie wykonywania przez nich zadań operacyjnych na granicy RP z Białorusią" – poinformował w poniedziałek na platformie X rzecznik prasowy prezydenta.

Rafał Leśkiewicz podkreślił, że żołnierze i funkcjonariusze dbający o bezpieczeństwo polskich granic "zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich ofiarną, a także odpowiedzialną służbę dla dobra Rzeczypospolitej".

We wtorek (23 grudnia) na granicę polsko-białoruską przybyli premier Donald Tusk i szef MSWiA Marcin Kierwiński. Tusk zaapelował, aby w okresie świątecznym szczególnie pamiętać o tych wszystkich, którzy strzegą polskiego bezpieczeństwa, pilnują porządku i ratują ludzkie życie. – Żeby ktoś mógł świętować, ktoś musi czuwać – dodał.

