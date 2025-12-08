Uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Uwagę przykuła jedna sytuacja

Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia, do Pałacu Prezydenckiego przybyli harcerze. Prezydent Karol Nawrocki odebrał od nich Betlejemskie Światło Pokoju. Głowie państwa towarzyszyła podczas uroczystości pierwsza dama Marta Nawrocka.

W tym roku akcja odbywa się pod hasłem "Pielęgnuj dobro w sobie". – Cieszę się, że odwiedziliście Pałac Prezydencki z piękną tradycją dzielenia się tym, co ważne. Dzisiaj rozpoczynamy kontynuowanie tej tradycji na kolejnych pięć lat. Już dziś zapraszam w kolejnych latach. Nie wyobrażamy sobie z moją żoną i współpracownikami naszej Wigilii bez Światła Pokoju – mówił prezydent.

Karol Nawrocki złożył również harcerzom życzenia świąteczno-noworoczne i zapowiedział spotkanie z nimi w lutym 2026 r. – Jesteście solą naszej ziemi. Nigdy nie byłem harcerzem, ale zawsze z wielkim szacunkiem patrzyłem jak dbacie o to, co jest hasłem tegorocznej edycji – poszukiwanie dobra w sobie. Walka z samym sobą jest walką najtrudniejszą, którą musimy toczyć każdego dnia. Jesteście dowodem na to, że wygrywając z samym sobą, możemy tworzyć lepszy świat, pełen pokoju, zrozumienia i wartości chrześcijańskich – powiedział.

Prezydent zaskoczył harcerzy. "Mogę?"

Para prezydencka wzięła również udział w śpiewaniu kolęd z harcerzami. W trakcie uroczystości doszło do dość zaskakującej sytuacji. Prezydent Nawrocki wyraźnie zainteresował się jednym z instrumentów – tzw. drzewem rurowym. Postanowił więc sam spróbować wydobyć z niego dźwięk. – Mogę? – zapytał jedną z harcerek, a ta wyraziła zgodę.

Nagranie ukazujące ten moment opublikował na platformie X prezydencki fotograf Mikołaj Bujak. "Detal z dzisiaj? Proszę bardzo" – napisał.

Czym jest Betlejemskie Światło Pokoju?

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 r. w Linz w Austrii jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę "Światło w ciemności". Od 1987 r. patronują jej austriaccy skauci, którzy przywożą płomień z Groty Betlejemskiej – miejsca narodzin Chrystusa.

Związek Harcerstwa Polskiego włączył się w akcję w 1991 r. Tradycyjnie ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Jego przekazanie odbywa się naprzemiennie – raz na Słowacji, raz w Polsce. W tym roku harcerze odebrali Światło w Zakopanem. Teraz przekazują ogień instytucjom, organizacjom, parafiom i urzędom. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerze przekazują Światło dalej na wschód: na Litwę, Ukrainę i Białoruś, a także na zachód: do Niemiec.

