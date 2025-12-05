Ile w tym roku wydamy na święta? "Wyraźnie zróżnicowane podejścia"

W tym roku na celebrację Wigilii i Bożego Narodzenia, m.in. na żywność, dekoracje, prezenty, spotkania oraz wyjazdy (w przeliczeniu na jedną osobę), 10 proc. konsumentów chce wydać 100-200 zł; 11,4 proc. – 200-300 zł; 11,2 proc. – 300-400 zł; 11,3 proc. – 400-500 zł. Wynika tak z raportu UCE Research i Shopfully Poland pn. "Wydatki świąteczne Polaków. Boże Narodzenie 2025".

W rankingu pojawia się także zakres: 500-600 zł – 8,1 proc. wskazań respondentów; 900-1000 zł – 8,2 proc. oraz powyżej 1000 zł – 11 proc. Najrzadziej podawany przedział to 800-900 zł (2,6 proc. wskazań uczestników badania). Ponadto, 8,9 proc. Polaków jeszcze nie wie, ile zapłaci. Natomiast 2,6 proc. ankietowanych nic nie wyda na święta (bo np. nie obchodzi Bożego Narodzenia).

Świąteczne wydatki Polaków. "Taka polaryzacja nie jest zaskoczeniem"

"Najpopularniejsze przedziały wydatków świątecznych pokazują, że Polacy nie mają jednej wspólnej normy budżetowej na Wigilię i Boże Narodzenie. Dane wskazują na wyraźnie zróżnicowane podejścia. Część osób planuje raczej skromne, budżetowe święta, podczas gdy inni zakładają umiarkowane wydatki, mieszczące się w średnich przedziałach. Taka polaryzacja nie jest zaskoczeniem. Odzwierciedla różnice dochodowe, style życia i fakt, że Polacy starają się racjonalizować koszty, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z tradycyjnej celebracji świąt" – wskazał współautor raportu z Shopfully Poland Robert Biegaj.

Z raportu wynika, że przedział 200-300 zł wybierają głównie osoby w wieku 75-80 lat (23,1 proc.), unikające odpowiedzi o wysokość miesięcznych dochodów netto (17,3 proc.), z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (17,6 proc.) oraz mieszkańcy miejscowości liczących od 50 tys. do 99 tys. ludności (15,2 proc.).

Przedział 400-500 zł wskazują przede wszystkim osoby w wieku 45-54 lat (16,4 proc.), z miesięcznym dochodem netto 3000-4999 zł (14,4 proc.), z wykształceniem średnim (11,7 proc.) oraz z miejscowości liczących od 20 tys. do 49 tys. mieszkańców (14,3 proc.).

Raport "Wydatki świąteczne Polaków. Boże Narodzenie 2025" został przygotowany na kanwie specjalnego badania opinii publicznej, które zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) przez UCE Research i Shopfully Poland na próbie 1021 Polaków w wieku 18-80 lat.

Czytaj też:

Ważne zmiany w wypłatach 800 plus. Kogo dotyczą?Czytaj też:

Nowy spot Morawieckiego. "W prezencie od Donalda Tuska dostaniemy..."