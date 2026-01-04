"Murzyn=obsługa?". Fatalna wpadka znanego dziennikarza

W nocy z piątku na sobotę siły USA przeprowadziły operację w Wenezueli. Według doniesień medialnych, Amerykanie zaatakowali m.in. Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony. Celem ataku były prawdopodobnie również baza lotnicza La Carlota w stolicy oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira. W wyniku przeprowadzonej operacji Amerykanom udało się pojmać i wywieźć z kraju prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żonę. Oboje zostali przetransportowani do Stanów Zjednoczonych i osadzeni w areszcie na Brooklynie w Nowym Jorku. W poniedziałek w nowojorskim sądzie federalnym mają usłyszeć zarzuty dotyczące przestępczości narkotykowej.
Dziennikarz Polskiego Radia skomentował zdjęcie z Trumpem. "Akcję oglądała obsługa"
Jak się później okazało, akcję z pojmania Maduro oglądał Donald Trump. Biały Dom poinformował o tym fakcie, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia. Na fotografiach podpisanych "Operacja Absolute Resolve" widzimy zarówno prezydenta USA, jak i jego bliskich współpracowników. Na jedno ze zdjęć uwagę zwrócił korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych Marek Wałkuski. Jego wpis wywołał konsternację i zdumienie wśród użytkowników platformy X. Wielu nie szczędziło dziennikarzowi ostrych słów.
"Wygląda na to, że obsługa Mar-a-Lago mogła oglądać na żywo akcję amerykańskich komandosów w Wenezueli" – napisał Wałkuski. Na załączonej do wpisu fotografii załączył jedynego widocznego na niej czarnoskórego mężczyznę.
"Murzyn=obsługa?". Fala komentarzy pod wpisem Wałkuskiego
"Co. Na podstawie czego pan wysnuł ten wniosek? Zna pan tego typa na zdjęciu? Czy uważa pan, że jest z obsługi, bo jest czarnoskóry?" – zapytał były wicenaczelny "Głosu Wielkopolskiego" Marcin Wątrobiński.
"Panie Marku, nie wiem co się z Panem ostatnio dzieje... Przecież to jest 9 sekund szukania:
- Ma formalny strój warstwowy (kamizelka + koszula + krawat), typowy dla ochrony, a nie dla kelnera.
- Stoi z tyłu, obserwując otoczenie, zamiast obsługiwać stół – obsługa zwykle jest w ruchu.
- Postawa czujna, ręce złożone z przodu, brak tacy, dokumentów czy sprzętu obsługowego.
- Umiejscowienie za ważnymi osobami sugeruje rolę zabezpieczającą" – napisał z kolei Aleksander Olech z serwisu Defence24.pl.
Komentarzy pod wpisem dziennikarza Polskiego Radia było jednak zdecydowanie więcej. Oto tylko niektóre z nich:
twittertwittertwittertwitterCzytaj też:
Mentzen wywołał burzę. "Czekam na fikołki ekspertów i polityków"Czytaj też:
"To śmiertelne niebezpieczeństwo". Marine Le Pen alarmujeCzytaj też:
W dresie i klapkach. Są nowe zdjęcia Maduro
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.