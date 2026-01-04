Tyle osób zginęło w ataku USA. "Żołnierze i cywile"

O bilansie ofiar sobotniej operacji przeprowadzonej przez Amerykanów w Wenezueli informuje "The New York Times".

Atak USA na Wenezuelę. Ujawniono bilans ofiar

Jeden z największych amerykańskich dzienników powołuje się w swoich ustaleniach na wysokiego rangą urzędnika wenezuelskiego. Według niego, mowa o około 40 ofiarach śmiertelnych.

O tym, że w ataku amerykańskich sił zginęli zarówno żołnierze, jak i cywile mówiła wcześniej na antenie telewizji państwowej wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez. Przyznał to również sam amerykański przywódca Donald Trump.

– Wiesz, wielu Kubańczyków straciło życie wczoraj w nocy. Wiedziałeś o tym? Wielu Kubańczyków straciło życie. Chronili Maduro. To nie był dobry ruch – podkreślił w rozmowie "New York Post", zastrzegając przy tym, że nie zna dokładnej liczby ofiar.

Amerykanie pojmali Nicolasa Maduro. Przywódca Wenezueli ma usłyszeć zarzuty

W sobotę nad ranem media obiegły informacje o silnych eksplozjach i nisko przelatujących samolotach w Caracas, stolicy Wenezueli. Jak się później okazało, była to operacja przeprowadzona przez Stany Zjednoczone. Według doniesień medialnych, Amerykanie zaatakowali m.in. Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony. Celem ataku były prawdopodobnie również baza lotnicza La Carlota w stolicy oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira. W wyniku przeprowadzonej operacji Amerykanom udało się pojmać i wywieźć z kraju prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żonę. Oboje zostali przetransportowani do Stanów Zjednoczonych i osadzeni w areszcie na Brooklynie w Nowym Jorku. W poniedziałek w nowojorskim sądzie federalnym mają usłyszeć zarzuty dotyczące przestępczości narkotykowej.