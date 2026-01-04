Marzenie o wiecznym pokoju bez uzbrojenia. O bujaniu w chmurach utopizmu

Pamiętam jak w latach 80. wracałem z parafialnego kościoła św. Stanisława Kostki do domu po mszy i trzymałem w garści otrzymane orędzie wydane z tej okazji jeszcze przez Jana Pawła II. Mimo, że inaczej niż obecnie, pełen byłem najlepszych chęci i na wszystko co mówił polski papież patrzyłem z nadzieją i optymistycznie, jednak nawet wtedy poczułem zgrzyt. Miałem nieodparte wrażenie nieprawdopodobnego wręcz wymieszania tego, co głosi Ewangelia – pokoju Chrystusowego i tego, co oferuje świat – pokoju doczesnego. Nie da się ukryć, że po tylu latach i po tylu pontyfikatach nic się nie zmieniło.