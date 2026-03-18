200 tysięcy widzów mimo małej liczby seansów. „Najświętsze Serce” zaskakuje kina w Polsce

Widzowie wychodzą z projekcji poruszeni, często w ciszy. Produkcja Sabriny i Stevena Gunnellów trafia do publiczności nie efektami specjalnymi, lecz autentycznym przekazem o Bożej miłości i historii kultu Najświętszego Serca Jezusa.

Film odniósł wcześniej znaczący sukces we Francji, gdzie już w pierwszym tygodniu wyświetlania osiągnął najlepszy od 2021 roku wynik frekwencji na jedno wyświetlenie. Pomimo skromnego budżetu i braku znanych nazwisk przyciągnął tłumy – przed kinami ustawiały się kolejki, a dodatkowego rozgłosu dodały kontrowersje związane m.in. z ograniczeniami promocji. Łącznie obejrzało go tam ponad 500 tysięcy widzów.

„Najświętsze Serce” łączy formę dokumentalną z fabularną, ukazując 350-letnią historię kultu Najświętszego Serca Jezusa oraz świadectwa współczesnych ludzi, którzy na nowo odkrywają doświadczenie Bożej miłości. Film można nadal oglądać w kinach w całej Polsce, a także w ramach seansów grupowych.

Dystrybutor – Rafael Film – zapowiada już kolejną premierę. 17 kwietnia do kin wejdzie film „Maryja. Matka Papieża”, ukazujący duchową i mistyczną relację św. Jana Pawła II z Matką Bożą. Produkcja została zrealizowana m.in. w Fatimie, Watykanie, Rzymie oraz w Polsce – w Częstochowie, Gietrzwałdzie i Wadowicach.

Równolegle Rafael rozwija swoją ofertę VOD. Na platformie Rafaelkino.pl dostępne są już liczne filmy o tematyce religijnej i historycznej, a pod koniec marca do katalogu dołączy nagradzany obraz „Niedziele”.