Protasiewicz w zarządzie szpitala "opanowanego" przez działaczy PSL

Szpital działa w formie spółki kapitałowej, a jej właścicielem jest powiat lipnowski. Oznacza to, że szpital jest podmiotem publicznym. Placówka zatrudnia ponad 650 osób i ma budżet na poziomie 120 mln zł rocznie.

W grudniu 2025 r. rozpisano konkurs na dodatkowego członka zarządu szpitala. Wcześniej w placówce był prezes zarządu i wiceprezes. "Konkurs wygrał Jacek Protasiewicz, doświadczony polityk, w ostatnich kilku latach związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. W 2023 r. startował z list Trzeciej Drogi do Sejmu, ale nie zdobył wystarczającego poparcia. Został wicewojewodą dolnośląskim z rekomendacji PSL-u. W kwietniu 2024 r. został jednak odwołany ze stanowiska przez premiera Donalda Tuska. Powodem była seria obraźliwych wpisów opublikowanych przez Protasiewicza w portalu X, wymierzonych w różne osoby, w tym w polityków. Protasiewicz sugerował m.in., że niektórzy politycy uzyskują pracę wskutek świadczenia usług seksualnych" – opisuje portal zero.pl.

Ludowcy rządzą szpitalem

Okazuje się, że szpital jest mocno powiązany z ludowcami. Prezesem zarządu jest Andrzej Wasielewski, członek PSL-u. "Jego zdaniem idzie mu to całkiem dobrze, skoro większość placówek w Polsce ma długi, a szpital w Lipnie wychodzi na plus (lipnowski szpital wiele lat temu był bardzo zadłużony, ale dokonano przekształcenia go w spółkę – powiat dzięki temu mógł wziąć publiczne dofinansowania, a dług przestał być przypisany szpitalowi, za to stał się długiem samorządu). Wasielewski zaznacza, że nie chce oceniać innych członków zarządu, może mówić o sobie. A pytania o kompetencje i wynagrodzenie Protasiewicza nie są do niego" – mówi.

Starosta lipnowski, Krzysztof Baranowski, jest także prezesem powiatowych struktur PSL oraz doradcą ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jego żona z kolei jest wiceministrem rodziny. W rozmowie z Zero.pl starosta także podkreśla, że szpital nie posiada żadnego długu, oddziały funkcjonują i leczą pacjentów prawidłowo i jest to zasługą zarządu szpitala w pełnym składzie.

Jak czytamy, wiceprzewodniczącą rady nadzorczej lipnowskiego szpitala jest Anna Kubczak-Kosicka. Jest ona wiceprezesem oddziału PSL w Toruniu, a dodatkowo pracuje w biurze poselskim Agnieszki Kłopotek, posłanki PSL-u. W styczniu 2026 r. do rady nadzorczej weszła Magdalena Jasińska. Jest naczelniczką wydziału obsługi starosty i zarządu powiatu w starostwie powiatowym w Lipnie. W jej mediach społecznościowych można dostrzec promocję partii PSL.

Ile zarabia Protasiewicz? Na to pytanie rada nadzorcza szpitala nie odpowiedziała. "Ze sprawozdania finansowego spółki Szpital Lipno sp. z o.o. za 2024 r. wynika, że członkom organu zarządzającego szpitala wypłacono w tamtym roku 621 tys. zł. Przy czym wówczas w zarządzie znajdowały się dwie osoby, a nie trzy" – opisuje zero.pl. Nie wiadomo też, czy były poseł pracuje zdalnie czy stacjonarnie, ani w jakim wymiarze godzin.

