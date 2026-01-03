Trump pokazał zdjęcie skutego Maduro

Amerykański przywódca zamieścił na należącym do niego portalu Truth Social zdjęcie skutego Maduro. Wenezuelski prezydent ma zasłonięte oczy i uszy, a w ręku trzyma butelkę z wodą.

"Nicolas Maduro na pokładzie USS Iwo Jima" – głosi podpis zdjęcia.

W rozmowie z dziennikarzami Fox News Trump przyznał, że Maduro i jego żona zmierzają do Nowego Jorku.

– Przylecieli helikopterami i polecieli jednym z nich. To był przyjemny lot – jestem pewien, że im się podobał – powiedział Trump, wyjaśniając, jak Maduro trafił na okręt.

Amerykański prezydent przyznał, że Stany Zjednoczone skrupulatnie przygotowywały się do operacji, budując nawet dokładną replikę domu Maduro. Pierwotnie akcja miała odbyć kilka dni wcześniej, ale została przełożona z powodu złej pogody.

Według amerykańskich mediów, USA miały w wenezuelskim rządzie szpiega, który przekazywał informacje o miejscu pobytu Maduro. Ponadto dyktatora obserwowano za pomocą całej eskadry dronów stealth, które stale monitorowały sytuację w Wenezueli.

Operacja w Caracas

W sobotę nad ranem media obiegły informacje o potężnych eksplozjach w stolicy Wenezueli. Jak wynika z relacji świadków, w Caracas słyszane były odgłosy samolotów. Według agencji Reutera, południowe tereny miasta, gdzie znajduje się baza wojskowa, są pozbawione prądu.

W reakcji na te doniesienia rząd w Caracas wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że "odrzuca, potępia i denuncjuje przed społecznością międzynarodową najpoważniejszą agresję militarną dokonaną przez obecny rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki przeciwko terytorium i ludności wenezuelskiej w cywilnych i wojskowych lokalizacjach miasta Caracas, stolicy Republiki, oraz stanów Miranda, Aragua i La Guaira".

Akcja pojmania prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żony wywołała poruszenie na całym świecie

