Mocne oświadczenie Pekinu. Tego żądają od USA

Stanowisko w sprawie ostatnich wydarzeń w Wenezueli chińskie ministerstwo spraw zagranicznych zabrało w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na stronie resortu.

Chiny żądają od Stanów Zjednoczonych natychmiastowego uwolnienia Maduro i jego żony

Chiny wyraziły w nim poważne zaniepokojenie przymusowym zatrzymaniem i deportacją prezydenta Maduro i jego żony przez Stany Zjednoczone. "Działania USA wyraźnie naruszają prawo międzynarodowe i podstawowe normy stosunków międzynarodowych, a także cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych" – oceniono.

"Chiny wzywają Stany Zjednoczone do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego prezydenta Maduro i jego żony, natychmiastowego uwolnienia prezydenta Maduro i jego żony, zaprzestania działań zmierzających do obalenia reżimu wenezuelskiego oraz rozwiązania problemu poprzez dialog i negocjacje" – czytamy w oświadczeniu władz w Pekinie.

Atak USA na Wenezuelę. Nicolas Maduro porwany i uwięziony. Usłyszy zarzuty

W nocy z piątku na sobotę siły USA przeprowadziły operację w Wenezueli. Według doniesień medialnych, Amerykanie zaatakowali m.in. Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony. Celem ataku były prawdopodobnie również baza lotnicza La Carlota w stolicy oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira.

W wyniku przeprowadzonej operacji Amerykanom udało się pojmać i wywieźć z kraju prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żonę. Oboje zostali przetransportowani do Stanów Zjednoczonych i osadzeni w areszcie na Brooklynie w Nowym Jorku. W poniedziałek w nowojorskim sądzie federalnym mają usłyszeć zarzuty dotyczące przestępczości narkotykowej.

Po zakończeniu działań prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Waszyngton przejmie tymczasową kontrolę nad krajem do momentu przeprowadzenia, jak to określił "prawdziwej, prawidłowej i bezpiecznej transformacji ustrojowej".

