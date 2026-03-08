Wola mocy Izraela

Stany Zjednoczone dokonały całkowitego unicestwienia irańskiego programu nuklearnego, a Izrael i Iran miały żyć w pokoju. Przypomnę, że w nocy z 21 na 22 czerwca w przemówieniu wygłoszonym w Białym Domu Donald Trump ogłosił niebywały wręcz sukces i zapewniał, że cele irańskie – instalacje, które mogły produkować broń nuklearną – zostały doszczętnie unicestwione.

„Naszym celem było zniszczenie możliwości wzbogacania uranu przez Iran i zatrzymanie zagrożenia nuklearnego ze strony głównego sponsora terroryzmu. Dziś mogę ogłosić światu, że atak był całkowitym sukcesem” – tak mówił z kolei Pete Hegseth,