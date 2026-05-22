Szokujące nagranie izraelskiego ministra. Wcisło porównała go do polskiego polityka

Izraelskie siły w poniedziałek przejęły statki Global Sumud Flotilla płynące z pomocą humanitarną do Strefy Gazy.

Dodatkowe kontrowersje wokół zatrzymania aktywistów wywołało nagranie opublikowane przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Widać na nim kilkudziesięciu klęczących aktywistów, podczas gdy minister macha izraelską flagą i krzyczy: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy". W środę szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że polecił "wezwać niezwłocznie chargé d’affaires Izraela w Warszawie".

Sprawę komentuje Marta Wcisło z KO.

– To nie jest żaden pokaz siły. To jest moralne dno pana ministra. To są pewne skrajności, pewne zachowania, które niestety w Polsce widzimy. Ja bym dzisiaj zachowanie pana ministra w jakiejś mierze porównała do niektórych zachowań Grzegorza Brauna – mówiła w rozmowie z Polsat News.

Co ciekawe, Brauna w obronę wziął Tomasz Grabarczyk z konkurującej z Koroną Konfederacji. "Można Brauna lubić bądź nie, ale porównywanie zachowania zbrodniczego państwa, które znęca się nad działaczami organizacji humanitarnych i przede wszystkim nad samymi Palestyńczykami, do ekscesów Grzegorza Brauna, to jest jakieś kuriozum. Tylko Pani poseł Wcisło mogła na to wpaść" – napisał polityk.

Globalna Flotylla Sumud wypłynęła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris. Organizatorzy informowali, że konwój z pomocą humanitarną zmierza do Strefy Gazy, aby przełamać izraelską blokadę morską i utworzyć korytarz humanitarny. W misji uczestniczyło ponad 400 osób z 39 państw. Wśród nich byli także Polacy.

W poniedziałek izraelska marynarka rozpoczęła przechwytywanie statków wchodzących w skład konwoju. Według organizatorów do jednostek znajdujących się około 250 mil morskich od wybrzeża Gazy podpłynęły izraelskie łodzie wojskowe, a żołnierze weszli na pokład części statków. Rzecznik polskiej sekcji Globalnej Flotylli Sumud Rafał Piotrowski poinformował później, że członkowie polskiej delegacji zostali zatrzymani przez izraelskie służby. Ostatecznie polskie MSZ sprecyzowało, że zatrzymano dwóch obywateli RP.

