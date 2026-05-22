"Wybrał solidarność z Niemcami!". Były premier atakuje Tuska

Prezydent USA podjął decyzje o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja została podjęta "w związku z sukcesem wyborczym obecnego Prezydenta Polski, Karola Nawrockiego". Ruch Waszyngtonu kończy toczące się od kilkunastu dni w Polsce dyskusje na temat obecności Amerykanów w naszym kraju. Przypomnijmy, że wcześniej Pentagon odwołał rotację 4 tysięcy żołnierzy do bazy w Polsce.

Politycy KO przekonują, że decyzja Trumpa nie jest sukcesem Karola Nawrockiego, a żołnierze amerykańscy trafią do Polski dzięki działaniom rządu. Na te głosy ostro zareagował były premier Mateusz Morawiecki.

"W kluczowym dla bezpieczeństwa Polski momencie Donald Tusk zamiast walki o zwiększenie amerykańskiego kontyngentu na naszej ziemi wybrał... solidarność z Niemcami! Szef rządu jeszcze dwa tygodnie temu deklarował, że nie zamierza zabiegać o amerykańskich żołnierzy wycofanych od naszego zachodniego sąsiada. Teraz on i jego ludzie próbują przypisać sobie sukces dyplomatyczny Prezydenta Nawrockiego, który skutecznie naprawia skutki ich niekompetencji" – napisał w mediach społecznościowych.

Morawiecki: Realne zagrożenie dla bezpieczeństwa

Morawiecki dodaje, że "strach pomyśleć w jak złej sytuacji bylibyśmy dzisiaj, gdyby to nie Karol Nawrocki został rok temu wybrany Prezydentem".

Były premier przypomina ponadto, że Donald Tusk niedawno jeszcze zapewniał, że "nie będzie podbierał" amerykańskich żołnierzy z Niemiec.

"Warto też zadać pytanie z czego tak właściwie cieszy się premier, skoro jeszcze chwilę temu stał twardo przy poglądzie, z którego znany jest od lat: Niemcom "nie powinniśmy podbierać". Donald Tusk w ostatnim czasie robił wszystko, co tylko mógł, żeby zrujnować stosunki z naszym najważniejszym sojusznikiem. Ten człowiek w fotelu premiera stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Każdy kto dzisiaj daje mu tlen i firmuje jego działania swoją obecnością w koalicji, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za katastrofalne skutki jego działań! Tusk do dymisji!" – napisał Morawiecki.

