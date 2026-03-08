Jak doszło do II Wojny Światowej

16 KWIETNIA 1922 R. Traktat w Rapallo. Republika Niemiecka i ZSRS, dwa państwa wykluczone przez „wspólnotę międzynarodową”, nawiązują bliskie stosunki i wspierają się wzajemnie. Już wtedy obawiano się czegoś na kształt Traktatu Ribbentrop-Mołotow.

16 PAŹDZIERNIKA 1925 R. Traktaty w Locarno. W tym Pakt Reński, który gwarantował nienaruszalność zachodnich granic Niemiec i demilitaryzację Nadrenii oraz Alzacji i Lotaryngii – pod warunkiem że wszystkie strony zachowują ducha porozumienia i nie zawierają sojuszów skierowanych przeciwko innym sygnatariuszom. Nie ma gwarancji granic Niemiec z Polską i Czechosłowacją.

18 WRZEŚNIA 1931 R. Incydent mukdeński. Japonia zajmuje Mandżurię. Zaczyna się wojna w Azji. Niesłychanie interesującą kwestię wojen w Chinach pomijam.

1 MARCA 1932 R. Japonia tworzy marionetkowe państwo mandżurskie, Măn-Zhōu-Guó (Mandżukuo; od roku 1934 cesarstwo). Jest w nim 3 proc. Mandżurów.

25 LIPCA 1932 R. Podpisanie polsko-sowieckiego paktu o nieagresji w Moskwie.

12 LISTOPADA 1933 R. W Kaszgarze proklamowanie islamskiej Pierwszej Republiki Wschodniego Turkiestanu.