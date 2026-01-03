Zmarł prof. Andrzej Paczkowski. Historyk miał 87 lat

W trakcie kariery naukowej zajmował się przede wszystkim dziejami najnowszymi, był również działaczem opozycji demokratycznej w PRL oraz pasjonatem alpinizmu.

Opozycjonista i dokumentalista podziemia

Andrzej Paczkowski urodził się w 1938 roku w Krasnymstawie. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w Polskiej Akademii Nauk, gdzie pełnił funkcję wicedyrektora ds. naukowych Instytutu Studiów Politycznych, a także w Bibliotece Narodowej. Był również wykładowcą Collegium Civitas. W latach 80. aktywnie działał w opozycji demokratycznej. Był członkiem "Solidarności", uczestniczył w nielegalnych seminariach historycznych, dokumentował działalność podziemia solidarnościowego i współtworzył "Archiwum Solidarności". Współpracował z niezależnymi wydawnictwami oraz pismami drugiego obiegu.

Po 1989 roku angażował się w życie publiczne. Od 1999 roku zasiadał w Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, a w 2011 roku został przewodniczącym Rady IPN. Współpracował także z wieloma instytucjami naukowymi i społecznymi, m.in. z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Pasja do gór i liczne odznaczenia

Poza działalnością naukową prof. Paczkowski był zapalonym taternikiem i alpinistą. Przez lata pełnił funkcje w Polskim Związku Alpinizmu oraz w Międzynarodowej Unii Organizacji Alpinistycznych.

Za swoje zasługi otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, w tym Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Był także laureatem prestiżowych nagród naukowych i publicystycznych oraz stypendiów międzynarodowych.

Prof. Paczkowski był autorem przełomowych prac poświęconych powojennej historii Polski. Zajmował się m.in. historią prasy, biografiami politycznymi oraz analizą funkcjonowania i rozliczeń systemów totalitarnych. Do jego najważniejszych publikacji należą pierwsza biografia Stanisława Mikołajczyka, książka o Józefie Światle – funkcjonariuszu aparatu bezpieczeństwa, który ujawnił zbrodnie stalinowskie na antenie Radia Wolna Europa – oraz "Wojna polsko-jaruzelska", uznawana za jedną z najważniejszych analiz stanu wojennego w Polsce.