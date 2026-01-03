Rosyjski generał bez litości dla Putina. "Żyje w świecie propagandy i pochlebstw"

Leonid Iwaszow, emerytowany generał armii rosyjskiej i doświadczony ekspert wojskowy, w opublikowanym nagraniu wideo bezpośrednio obarcza Władimira Putina odpowiedzialnością za głęboki upadek Rosji. Jego diagnoza jest jednoznaczna: wojna doprowadziła państwo na skraj katastrofy.

"Zbrodnia, która zniszczyła pozycję Rosji na arenie międzynarodowej"

Iwaszow nie pozostawia złudzeń co do skutków tzw. "specjalnej operacji wojskowej" przeciwko Ukrainie. Konflikt nazywa "niezwykle głupim wydarzeniem", a nawet zbrodnią, która zniszczyła pozycję Rosji na arenie międzynarodowej. Jak podkreśla, Moskwa znalazła się w niemal całkowitej izolacji, a jej stanowisko na forum ONZ popiera dziś zaledwie garstka państw.

Generał wylicza kolejne obszary zapaści wewnętrznej: kryzys gospodarczy, kulturowy i duchowy, degrengoladę systemu edukacji i nauki, całkowicie skorumpowane sądownictwo oraz katastrofalną sytuację demograficzną. Szczególnie brutalnie ocenia stan lotnictwa cywilnego, które jego zdaniem "uległo całkowitej zapaści". Rosja ma dziś utrzymywać resztki floty pasażerskiej poprzez rozbieranie samolotów na części, by kilka z nich mogło w ogóle pozostać w eksploatacji.

Nie oszczędza także sektora kosmicznego, określanego niegdyś jako ostatnia rosyjska dziedzina wysokich technologii. Likwidacja infrastruktury startowej i utrata zdolności do lotów załogowych to według Iwaszowa poważna katastrofa i symbol technologicznego regresu państwa.

"Putin żyje w świecie propagandy i pochlebstw"

Wojna, jak podkreśla generał, przynosi Rosji co najwyżej ograniczone sukcesy taktyczne. Na poziomie operacyjnym i strategicznym sytuacja jest znacznie gorsza, a Ukraina skutecznie odpowiada na działania Moskwy, korzystając z nowoczesnych systemów i wsparcia wywiadowczego Zachodu.

Najostrzejsze słowa Iwaszow kieruje jednak bezpośrednio do Putina. – Cały system jest zbudowany wokół niego, dlatego wszystko, co się dzieje, jest jego odpowiedzialnością – podkreśla. Jego zdaniem rosyjski prezydent żyje w świecie propagandy i pochlebstw, wierząc w iluzję własnych sukcesów. – To niebezpieczna iluzja, która prowadzi do katastrofy. Historia pokazuje, że ignorowanie nadchodzącego upadku zawsze kończy się jeszcze gorzej – ostrzega były generał.

Czytaj też:

Ukraiński wywiad: Rosja planuje brutalny zamach. Pilne ostrzeżenie dla AmerykanówCzytaj też:

"Zapłaci za ohydną rusofobię". Rosja znów grozi Finlandii