Merz "zapomniał" o pakcie Ribbentrop-Mołotow? Ambasador: Po prostu pomyłka

Podczas kongresu partii CDU w Stuttgardzie, Friedrich Merz powiedział, że "wojna na Ukrainie trwa teraz cztery lata, czyli dłużej niż II wojna światowa". Słowa padły na kilka dni przed czwartą rocznicą pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, która to rocznica przypada we wtorek. W wizji kreślonej przez kanclerza Niemiec, pominięto zupełnie agresję Niemiec i później Rosji Sowieckiej na Polskę, a także zawarty przez naszych sąsiadów pakt Ribbentrop-Mołotow.

"Hej, panie Radosławie Sikorski – czy niemiecki ambasador zostanie wezwany po słowach kanclerza Merza? II wojna światowa zaczęła się 1 września 1939 r. od niemieckiej agresji na Polskę. Pomijanie tego faktu i sprowadzanie jej do »czteroletniej wojny« brzmi jak echo narracji o 'Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej'. Historia nie zaczyna się w 1941 r. A pakt Ribbentrop–Mołotow nie wyparował z podręczników. Czekamy na asertywną politykę wobec 'moralnego lidera' Europy" – napisał w serwisie X europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

W podobnym tonie wypowiedział się m.in. poseł PiS Paweł Jabłoński. "Niedawno kanclerz RFN mówił o Rosji jako najważniejszym sąsiedzie (nie mają nawet metra wspólnej granicy). Teraz wymazuje atak Niemiec na Polskę z historii – tak jakby II WŚ zaczęła się od ataku na ZSRR. Reakcja Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego? Głucha cisza" – czytamy.

twitter

Berger: Merz się pomylił

Do wpisu Jabłońskiego odniósł się ambasador RFN w Polsce Miguel Berger. Dyplomata przekonuje, że Friedrich Merz się pomylił. Wyjaśnia też słowa niemieckiego kanclerza nt. granicy z Rosją.

"Trzymajmy się faktów: Kanclerz mówił o Rosji jako o sąsiedzie Europy, a nie Niemiec. Niczego nie wymazał z II wojny światowej, po prostu pomylił porównanie z długością wojny ze Związkiem Radzieckim" – napisał Miguel Berger.

Czytaj też:

Merz cieszy się z decyzji Sądu Najwyższego USA ws. ceł