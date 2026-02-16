Poseł o procedowaniu SAFE: Nie tak powinna wyglądać rzeczowa dyskusja

W piątek sejmowa większość przegłosowała ustawę wdrażającą zaciągnięcie 45-letniego kredytu na prawie 190 miliardów złotych z Unii Europejskiej w ramach unijnego programu SAFE. Tempo prac jest ekspresowe, a lista zakupów wciąż niejawna. Teraz ustawą zajmie się Senat, później ponownie Sejm, ponieważ wiadomo już, że będzie poprawka resortu finansów. Następnie ustawa prawdopodobnie trafi na biurko prezydenta.

W głosowaniu ustawę poparły kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL, Polski 2050 i Razem, a przeciwko były kluby Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja, a także mniejsze koła, w tym koło Konfederacji Korony Polskiej.

W głosowaniu nad zaciągnięciem pożyczki wzięło udział 439 posłów. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 236 posłów, a przeciw – 199. Cztery osoby wstrzymały się od głosu. Jedną z nich była Paulina Matysiak.

Matysiak: Procedowanie ustawy dot. SAFE zaplanowane na 48 godzin

– Podczas głosowania nad programem SAFE wstrzymałam się nad całością tego projektu. Mamy bardzo dużą pożyczkę, którą będziemy spłacali przez następne kilkadziesiąt lat. Samo procedowanie ustawy w Sejmie zostało zaplanowane na 48 godzin. Uważam, że to jest niepoważne i nie tak powinna wyglądać rzeczowa dyskusja na temat tak dużych zobowiązań, na które my, posłowie oddajemy głos. Stąd mój finalny głos wstrzymujący się – powiedziała była parlamentarzystka partii Razem podczas wywiadu dla Telewizji Republika.

Ambasador Niemiec obserwował debatę w Sejmie

W piątek niemiecki ambasador Miguel Berger obserwował w Sejmie dyskusję posłów nad programem SAFE i wyraził niezadowolenie, że pojawiły "zaskakujące kontrowersje".

Na tę z jednej strony zdumiewającą, z drugiej symboliczną sytuację, zareagowali politycy PiS i Konfederacji. "Niemiecki ambasador dogląda w Sejmie, aby Polacy zaciągnęli kredyt na ustalonych przez Niemców warunkach. Następnie poucza posłów, którzy mają wątpliwości wobec mechanizmu SAFE" – napisał poseł PiS Sebastian Kaleta.

