PiS ostrzega: UE mogłaby blokować środki z SAFE za nieprzyjmowanie imigrantów

Na konferencji prasowej w poniedziałek Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak zostali zapytani m.in. o to, dlaczego posłowie PiS głosowali w Sejmie przeciwko ustawie wdrażającej kredyt SAFE, czyli unijny program współfinansowania zbrojeń. Najpierw głos zabrał prezes partii, przypominając argumentację ugrupowania. Zapytany przez dziennikarzy, ocenił, że prezydent powinien zawetować ustawę o SAFE, zaznaczając, że go decyzja głowy państwa. Następnie przewodniczący klubu.

Błaszczak: W UE rządzi ideologia. Mogą blokować środki za nieprzyjmowanie migrantów

Błaszczak powiedział, że różnica między kontraktami z USA a SAFE jest taka, że dla Amerykanów to jest biznes, a dla Unii Europejskiej ideologia. – Stąd warunkowość. KPO zostało Polsce zablokowane z przyczyn czysto politycznych. Niemcy chcieli zmiany rządu w Warszawie. [...] UE nie kieruje się traktatami, tylko swoją ideologią. Wyobraźmy sobie taką sytuację, UE mówi: Polska nie przyjmuje imigrantów, nie będzie pieniędzy. UE mówi: Polska nie dość gorliwie wyznaje religię klimatyczną, nie będzie pieniędzy. Polska mówi, że są dwie płcie, a UE jest ponad 240, nie będzie pieniędzy – powiedział Błaszczak. Polityk przypomniał o ostatnim głosowaniu w Parlamencie Europejskim, z którego wyszło, że biologiczny mężczyzna może zajść w ciążę. – W UE wpływ na władzę mają ludzie chorzy – dodał.

Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS podkreślił też, że koalicja rządząca odrzuciła w Sejmie poprawki PiS o odrzuceniu warunkowości i zagwarantowaniu ponad 80 proc. wydatkowania w polskim przemyśle zbrojeniowym. – Nie można też ulegać szantażom ludzi, którzy prowadzą do tego, żeby wypchnąć USA z Europy – dodał Błaszczak. Mówił także o blokowaniu środków unijnych dla Węgier, gdzie wciąż jest władza Viktora Orbana, której nie chce Bruksela.

Ambasador Niemiec przyglądał się debacie w Sejmie

Większość sejmowa w piątek przyjęła ustawę wdrażającą zaciągnięcie 45-letniego kredytu na obronność na prawie 190 miliardów złotych z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE.

SAFE to unijny mechanizm finansowania inwestycji militarnych. Część państw członkowskich UE ma zaciągnąć pożyczki na cele obronne oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego. Kredytu nie biorą Niemcy. Berlin wyraźnie interesuje się jednak tym, czy dług zaciągnie Polska. Niemiecki ambasador Miguel Berger obserwował w Sejmie dyskusję posłów nad programem SAFE i wyraził niezadowolenie, że pojawiły "zaskakujące kontrowersje".

Opozycja: To pułapka

Zdaniem opozycji SAFE to "pułapka", żeby wpuścić Polskę w wieloletni kredyt kontrolowany przez Brukselę, podczas gdy Polska mogłaby samodzielnie pożyczyć pieniądze na rynkach światowych. Ponadto

SAFE ma zdaniem opozycji rozmywać dobre relacje Polski z USA. Sprzęt wojskowy, który będzie można pozyskać za pożyczone pieniądze ma pochodzić w zdecydowanej większości z produkcji europejskiej lub z Ukrainy. Opozycja podnosi, że będzie to w praktyce oznaczać wykluczenie producentów z USA i z Korei Południowej. Polska pozyskuje z tych państw F-35, systemy HIMARS, rakiety Patriot, śmigłowce Apache, czołgi K2 czy komponenty niezbędne do produkcji krajowej.

Według analizy "Nowy mechanizm finansowania obronności w Unii Europejskiej. Kolejne narzędzie wywierania wpływu na państwa członkowskie?" SAFE będzie objęty ryzykiem zastosowania wobec Polski mechanizmu warunkowości podobnie jak KPO.

Rząd: Korzystna pożyczka na obronność

Przedstawiciele koalicji rządzącej twierdzą, że ponad 80 proc. pożyczonych pieniędzy będzie wydatkowanych w polskim przemyśle zbrojeniowym, a jego celem nie jest rozluźnianie współpracy z USA. Podnosi, że to najkorzystniejsza oferta na rynku, bo oprocentowana na 3-4 proc. Lista zakupów jest niejawna. Rząd zapowiada, że w ciągu kilku, kilkunastu dni, zostanie częściowo ujawniona. Polska ma zacząć spłacać kredyt po upływie 10-letniej karencji.

Po procedurze w Senacie, ostateczna decyzja o wejściu bądź nie, do SAFE, należeć będzie do prezydenta.

