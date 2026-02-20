Tylu cywilów zginęło na Ukrainie. Porażające dane

Jak przekazała w piątek Sofia Calltorp, szefowa organizacji UN Women, cytowana przez agencję Reutera, od 24 lutego 2022 roku, kiedy Rosja rozpoczęła otwartą wojną na Ukrainie, zginęło ponad 5 tys. kobiet i dziewcząt.

Tragiczny bilans wojny na Ukrainie. Oficjalne dane

Z kolei serwis LB.ua przekazał, opierając się na danych Organizacji Narodów Zjednoczonych, że w ciągu niespełna czterech lat od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę śmierć poniosło łącznie 15 tys. cywilów, a ponad 41 tys. zostało rannych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował natomiast w piątek, że śmierć na froncie poniosło 55 tys. ukraińskich żołnierzy.

Statystyki dotyczą zarówno poborowych, jak i zawodowych wojskowych.

Ukraiński przywódca przekazał również, że "duża liczba osób" jest oficjalnie uznawanych za zaginione.

Koniec wojny na Ukrainie? Zełenski przekazał nowe informacje

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w czwartek w mediach społecznościowych o postępach w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie.

We wpisie opublikowanym na platformie X podkreślił znaczenie trójstronnego spotkania w Szwajcarii oraz zaznaczył, że choć Ukraina docenia partnerów z Bliskiego Wschodu i innych regionów, to skoro wojna toczy się w Europie, proces pokojowy powinien mieć swoje centrum właśnie na kontynencie europejskim.

Zełenski wskazał, że negocjacje toczą się równolegle na dwóch torach – wojskowym i politycznym. Większy postęp osiągnięto w ścieżce wojskowej. Jak relacjonuje, w formacie trójstronnym omawiano koncepcję misji monitorującej zawieszenie broni, która miałaby zostać uruchomiona bezpośrednio po jego ustanowieniu. Dyskutowano szczegóły techniczne, kwestie operacyjne oraz potencjał zaangażowanych stron. Kluczową rolę w nadzorze miałyby odegrać Stany Zjednoczone.

