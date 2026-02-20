Korwin-Mikke: Rząd robi nagonkę na prezydenta. Niech wetuje jak najwięcej

Od chwili wyboru jego ekscelencji Karola Nawrockiego na prezydenta, mamy niemal nieustanny spektakl robiony przez rząd i okolice. Zresztą cała kupa różnych mniej lub bardziej lewicowych organizacji bierze udział w tej nagonce. A chodzi o to, że pan prezydent co jakiś czas stosuje weto.

Słyszymy w mediach, w internecie również, a więc oskarżenia o to, że to jest antypolska działalność, bo rząd pracuje dla Polski, a prezydent to wetuje i to jest antypolska działalność, bo niszczy efekty pracy rządu. Otóż tę historię opiszmy na szerszym tle. W Europie panoszyły się Unia Europejska, Polska również jest w Unii Europejskiej i Unia Europejska przekupywała ludzi w różnych głosowaniach, w różnych państwach, w Polsce też.

I dochodziło do bardzo ciekawej sytuacji w Mołdawii, w Bułgarii, w Rumunii. Teraz będzie wielka walka na Węgrzech, gdzie Unia Europejska walczyła z siłami antyunijnymi i odnosiła sukcesy. Dlaczego? Bo za rządów pana Joe Bidena USAID, potężna agencja amerykańska, działała ręka w rękę z Unią Europejską.