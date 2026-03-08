„Do Rzeczy” nr 11: Israel first! Dlaczego prezydent Trump tak wysoko stawia interes swojego sojusznika? 

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Wystarczy, że broker TVN przejdzie na zasady rynkowe i zaprzestanie bojkotu mediów „prawicowych”, a w czasie, który pozostał do kolejnych wyborów, rynek medialny w Polsce zmieni się diametralnie. To jest dla premiera najgroźniejsze – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Czarne sny Tuska”.

– Lista pań, które dziennikarsko rozkwitły po wtargnięciu do TVP „silnych ludzi”, znacząco się wydłużyła. Wysyp talentów? Czy nagrody za przekonania? – rozważa Monika Małkowska w artykule “Popyt na harpie”.

– Gdyby na podstawie exposé Radosława Sikorskiego chcieć odpowiedzieć na pytanie, jaki Polska ma pomysł na siebie w momencie, gdy zakwestionowane zostały w zasadzie wszystkie założenia polityki międzynarodowej z ostatniej dekady XX i pierwszej XXI w. – nie da się. Pomysłu brak – ostrzega Łukasz Warzecha w tekście “Brzydka panna wciąż na wydaniu”.

– Widziałem z bliska hipokryzję Zełenskiego – mówi były doradca Biura Prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, bloger, były doradca biura prezydenta Ukrainy, w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim.

– Na najważniejszych europejskich targach technologicznych MWC w stolicy Katalonii zaprezentowano najnowsze samochody, smartfony, roboty, inteligentne okulary, sterowane AI maszyny do treningu sportowców, najbardziej wydajne procesory oraz innowacyjne technologie łączności czy płatności, które mają być motorem napędowym branży nie tylko w tym roku, lecz także w latach kolejnych – zauważa Jacek Przybylski w artykule “Targi przyszłości. Wersja 2.026”.

W najnowszym numerze również Janusz Korwin-Mikke o tym, jak doszło do wybuchu II wojny światowej.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 9 marca 2026 r.

