Ceny paliw gwałtownie rosną. Mentzen uderza w PiS

Sławomir Mentzen na platformie X zamieścił nagranie, na którym widać, jak drożeją paliwa. Na nagraniu przypomniał okrzyki posłów PiS w Sejmie, którzy po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta USA skandowali „Donald Trump”.

„Cały PiS gratuluje Trumpowi sukcesów w Iranie” – skomentował współlider Konfederacji.

twitter

Cena ropy rośnie. Po raz pierwszy od 2022 r. przebiła 100 dolarów za baryłkę

Od rozpoczęcia ataków Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran cena ropy na świecie stale rośnie. Wcześniej za baryłkę ropy Brent płacono poniżej 70 dolarów. W poniedziałek nad ranem cena dochodziła już do 117 dolarów.

Donald Trump zabrał głos w sprawie cen ropy

Prezydent USA Donald Trump ocenił we wpisie na Truth Social, że „krótkoterminowe ceny ropy naftowej, które gwałtownie spadną, gdy minie groźba zniszczenia irańskiego zagrożenia nuklearnego, to bardzo niska cena dla Stanów Zjednoczone, świata, bezpieczeństwo i pokój”. Dodał, że „TYLKO GŁUPCY MYŚLĄ INACZEJ!”.

Donald Trump zamieścił swój wpis niedługo po tym, jak ceny ropy WTI i Brent przebiły w niedzielę pułap 100 dolarów. Stało się to po raz pierwszy od 2022 roku.

Do wzrostów spowodowanych zamknięciem Cieśniny Ormuz dochodzi mimo szeregu działań podjętych przez administrację Donalda Trumpa, by zredukować wzrostową presję, w tym złagodzenia sankcji na rosyjską ropę naftową. Minister energii USA Chris Wright ocenił w niedzielę, że otwarcie cieśniny i spadek cen to kwestia „tygodni, a nie miesięcy”.

Czytaj też:

"Tusk łupi Polaków". Czarnek zapowiada projekt ustawyCzytaj też:

Ceny paliw wystrzeliły. Tusk: Nie dopuszczę do tego