"Odczytaliśmy głos płynący zza oceanu". Spotkanie Grupy E5 w Krakowie

W skład gremium tworzącego tzw. Grupę E5 wchodzą oprócz Polski, Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Włochy.

Na wspólnej konferencji prasowej z ministrami obrony Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii w Krakowie wicepremier Kosiniak-Kamysz przekazał, że państwa Europy implementują doświadczenia z Ukrainy, rozwijają "w niezwykły sposób gospodarkę". – Europa się obudziła – podkreślił.

– Wszystkie państwa obecne tutaj zwiększyły wydatki na zbrojenia. Europa podjęła decyzję o wprowadzeniu programu SAFE. Unia Europejska pierwszy raz na taką skalę rozpoczęła działania związane z dofinansowaniem przemysłu zbrojeniowego i możliwości operacyjnych armii narodowych. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni – mówił szef polskiego MON.

Kosiniak-Kamysz: Odczytaliśmy głos płynący zza oceanu

Wicepremier Polski stwierdził, że "odczytaliśmy głos płynący zza oceanu". – Jesteśmy za bardzo dobrymi relacjami transatlantyckimi, za bardzo dobrymi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi, ale mamy przekonanie, że Europa, która robi już dużo więcej niż rok temu, żeby być partnerem w dziedzinie militarnej dla Stanów Zjednoczonych, musi tą strategię przyjąć na wiele lat – wskazał.

Kosiniak-Kamysz stwierdził, że od ponad 30 lat, gdy zakończyła się zimna wojna, w Europie nie było porównywalnej operacji zakładającej budowę silnego, niezależnego przemysłu zbrojeniowego.

– To jest przełom, który nastąpił w Europie pod względem zbrojenia, odpowiedzialności za swoje terytorium – przy utrzymaniu jak najlepszych relacji i potrzebie obecności wojska amerykańskiego i naszych amerykańskich sojuszników. Nasze wzmacnianie jest na rzecz współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a nie przeciwko niej – tłumaczył szef polskiego resortu obrony.

