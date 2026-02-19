Niemcy chcą dozbrajać się w USA. Fogiel: W ramach SAFE by nie mogli...

Trwa dyskusja nad programem SAFE. W czwartek Senat zdecydował w sprawie ustawy wdrażającej unijny program dozbrojenia. Izba przyjęła projekt z poprawkami, co oznacza, że wróci teraz do Sejmu. Nie wiadomo, jaką decyzję ws. ustawy podejmie prezydent Karol Nawrocki.

Reuters informuje, że Niemcy rozważają zamówienie kolejnych amerykańskich myśliwców F-35. "Posunięcie to pogłębiłoby zależność Berlina od amerykańskiej technologii wojskowej w obliczu załamania się wspólnego programu myśliwców nowej generacji z Francją. Jedno ze źródeł podało, że Berlin prowadzi rozmowy, które mogą doprowadzić do zakupu ponad 35 dodatkowych myśliwców. Drugie źródło nie podało konkretnej liczby. Oba źródła zastrzegły, że ostatecznej decyzji nadal nie ma" – czytamy.

Rzecznik niemieckiego rządu zaprzeczył planom zakupu dodatkowych myśliwców F-35. – Nie ma żadnych planów i nie ma decyzji – powiedział. Reuters przypomina, że w 2022 roku Niemcy zakupiły 35 samolotów, których dostawy mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Potencjalne nabycie większej liczby samolotów Lockheed Martin (LMT.N) otwiera nową kartę w zakresie myśliwców stealth (myśliwiec o obniżonej wykrywalności), z których każdy będzie kosztował ponad 80 milionów dolarów.

Posłowie PiS: Niemcy dozbrajają się w USA, bo mogą

Poseł PiS Radosław Fogiel zauważa, że zakup myśliwców w USA jest możliwy, ale poza programem SAFE. "Popatrzcie tylko, Niemcy planują kupić więcej amerykańskich F-35! W ramach SAFE by nie mogli, ale... nie zdecydowali się korzystać z programu SAFE. Bo o to tu chodzi – żeby mieć swobodę. Kupujmy polski sprzęt, kupujmy europejski i kupujmy spoza Europy – ale niech wojsko ma wybór" – napisał w serwisie X.

"Nie jest żadną niespodzianką, że Niemcy kupują najlepszy na świecie sprzęt… z USA. Dziś widać jak na dłoni, że proces modernizacji niemieckiej armii przyspieszył, zgodnie z deklaracjami ministra Borisa Pistoriusa. W czasie gdy państwa europejskie skupiają się na zakupach wewnątrz UE, Niemcy szukają amerykańskich slotów" – napisał z kolei Andrzej Śliwka, również z PiS.

Czytaj też:

Zastanawiający wpis Sikorskiego. Cenckiewicz: Dziękuję!Czytaj też:

Tusk podlega gigantycznej presji ws. SAFE? Jaki o warunkowości i zbrojeniówce