Przekonają Nawrockiego do podpisu SAFE? Spór w koalicji

Wątpliwości, zarówno prezydenta Karola Nawrockiego, jak i opozycji, dotyczyły m.in. tego, czy konstrukcja spłaty SAFE nie zachwieje budżetem MON oraz zabezpieczeń antykorupcyjnych w ustawie.

„Koalicja postanowiła zrobić gest wobec prezydenta, żeby zwiększyć szanse na jego podpis pod ustawą. Widać, że są różnice zdań, zwłaszcza między KO a PSL dotyczące tego, jak daleko iść. Obie strony zgodziły się na zapisy w ustawie, które zapewniają, że obsługa zadłużenia z SAFE nie będzie kosztem budżetu MON. I takie rozwiązanie zostało zgłoszone w koalicyjnym porozumieniu jako poprawka komisyjna” – podkreśla serwis.

Program SAFE. PSL chce zgłosić poprawkę do ustawy

Jednak PSL chce pójść o krok dalej i przeforsować kolejną poprawkę, która miałaby wyjść naprzeciwko wątpliwościom prezydenta.

– Moja poprawka przewiduje, że raz w roku minister koordynator do spraw służb specjalnych zdawałby sprawozdanie sejmowej komisji do spraw służb specjalnych z tego, jakie są efekty działań osłonowych i antykorupcyjnych prowadzonych przez służby – powiedział senator Jan Filip Libicki.

Portal podkreśla, ze o kwestiach antykorupcyjnego zabezpieczania SAFE była mowa na ostatnim posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz w innych kontaktach na linii rząd-Pałac Prezydencki.

Koalicja Obywatelska ma jednak nie są przekonana, że warto jeszcze iść z poprawkami w stronę Karola Nawrockiego. „KO ocenia, że ewentualne weto Nawrockiego osłabi prezydenta, bo trudno będzie mu wytłumaczyć, że zablokował duży zbrojeniowy program, gdy sam mówi o wzmocnieniu armii” – czytamy.

Wątpliwości wokół programu SAFE

W ramach unijnego programu SAFE polski rząd będzie mógł skorzystać z około 43,7 mld euro. Są to jednak pieniądze z pożyczek. Według deklaracji rządu, ponad 80 proc. środków ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Takie deklaracje nie zostały jednak nigdzie zapisane.

Celem SAFE jest jak najszybsze wzmocnienie obronności państw UE, poprzez zakupy sprzętu wojskowego, przede wszystkim w europejskim przemyśle. Polska opozycja ocenia, że na SAFE skorzystają głównie Niemcy.

Instrument zaprojektowany jest tak, by finansować stosunkowo krótkoterminowe projekty, trwające maksymalnie do 2030 roku.

Sejm uchwalił w piątek ustawę wdrażającą unijny program SAFE. Przeciwko zagłosowały PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej.

W ubiegłą środę odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jednym z tematów RBN były program SAFE.

