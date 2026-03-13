Deszczówka w cenie. Niebawem rusza nabór wniosków

Chodzi o przydomowe systemy gromadzenia i wykorzystania deszczówki, w ramach programu o budżecie 173 mln zł – podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

W programie będzie można otrzymać do 8 000 zł dofinansowania. Budżet w wysokości 173 mln zł zapewniono z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027.

Dotacja na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji

"NFOŚiGW zakończył nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które po podpisaniu umowy z NFOŚiGW, przygotują i ogłoszą nabory dla mieszkańców podległych województw (wnioski o dofinansowanie będą składane przez grantobiorców do regionalnego WFOŚiGW). Ogłoszenie naborów wraz z informacjami na temat oferowanego wsparcia w konkretnym województwie zaplanowano w drugim kwartale 2026 r." – czytamy w komunikacie.

W ramach Mikroretencji będzie można otrzymać dotację na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji do:

– zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych np. z dachów, chodników, podjazdów,

– magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności min. 2 m3,

– retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie np. rozszczelnienie powierzchni, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte,

– wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych np. pompy, zraszacze, centrale dystrybucji wody, wymieniono.

Tyle wyniesie dotacja. Podano kwotę

Dotacja dla osób fizycznych wyniesie 90 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji.

Maksymalna wysokość dotacji to 8 000 zł.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek przeznaczony na cele mieszkalne (stale lub czasowo).

