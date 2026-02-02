Chcesz otrzymać dofinansowanie? Śpiesz się – skrócono termin

Obecnie aplikowanie jest możliwe do końca lutego 2026 r. Wynika to z dotychczasowego poziomu zainteresowania programem, który przełożył się na wykorzystanie budżetu 400 mln zł na poziomie około 20 proc.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W programie "Moja Elektrownia Wiatrowa" złożono 3 031 wniosków o dofinansowanie o wartości ponad 95 mln zł. Nabór wniosków w ramach programu będzie prowadzony do 28 lutego 2026 r. lub do wyczerpania dostępnej alokacji środków w wysokości 150 mln zł. Wcześniej nabór prowadzony był w trybie ciągłym do końca 2028 r. lub do wyczerpania środków.

"Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji programu i efektywne wykorzystanie środków publicznych. Umożliwią ich ewentualne przekierowanie na realizację innych programów priorytetowych finansowanych z Funduszu Modernizacyjnego" – czytamy w komunikacie.

Program "Moja Elektrownia Wiatrowa" skierowany jest do osób fizycznych – właścicieli budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w takich budynkach. Dofinansowanie dotyczy zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej produkującej energię na własne potrzeby oraz magazynu energii elektrycznej (opcjonalnie).

Dofinansowanie można otrzymać w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW, a także nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh.

Budżet na program wyczerpany

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem "NaszEauto", jego budżet przeznaczony na dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych, w wysokości 1,18 mld zł, został wyczerpany – podał pod koniec stycznia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"Wnioski o dofinansowanie są nadal przyjmowane, jednak w trybie warunkowym. Przyznanie dofinansowania będzie możliwe wyłącznie w przypadku zapewnienia dostępności środków finansowych w ramach programu 'NaszEauto'" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Fundusz zapowiedział, że nabór wniosków zostanie zakończony przed planowaną datą 30 kwietnia 2026 r.

Czytaj też:

Dofinansowanie do "elektryków". Wiadomo, co z naborem wnioskówCzytaj też:

Dotacje dla gospodarstw domowych. Jest data