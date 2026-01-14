Dotacje dla gospodarstw domowych. Jest data

W kolejnych tygodniach zakończona zostanie wypłata dotacji do instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i magazynów ciepła.

W ramach szóstej edycji programu "Mój Prąd" wypłacono już prosumentom ok. 800 mln zł dofinansowania.

Będzie kolejne wsparcie

NFOŚiGW pracuje także nad przygotowaniem kolejnego wsparcia dla prosumentów, które wkrótce zostanie przedstawione do konsultacji, zapowiedziano.

Fundusz przypomniał, że szósta edycja programu "Mój Prąd" była rekordowa pod względem wartości budżetu oraz czasu trwania naboru wniosków. Nabór trwał od 2 września 2024 roku do 12 września 2025 r. Wpłynęło ponad 124 tys. wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę przekraczającą 1,85 mld zł.

Zatwierdzone dofinansowanie ma ponad 63 tys. wniosków, a 3 tys. jest obecnie w trakcie uzupełniania przez wnioskodawców. Do oceny pozostaje ok. 42 tys. wniosków.

Możliwe szybkie dofinansowanie

Od momentu zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie czas wypłaty środków wynosi maksymalnie 5 dni roboczych, a obecnie wypłaty realizowane są nawet w ciągu 3 dni. Jest to możliwe dzięki codziennemu zatwierdzaniu list rankingowych przez zarząd NFOŚiGW. To pozwala na szybkie przyznanie dofinansowania, a następnie przekazanie dokumentów do wypłaty już następnego dnia, podano także.

Na wypłaty zabezpieczone są środki z umowy Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), w ramach której NFOŚiGW jest beneficjentem. Każdy wniosek, który przejdzie pozytywną weryfikację, otrzyma dofinansowanie.

"Adaptacja do zmian klimatu". Nowy nabór

Na początku stycznia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór do trzeciej edycji programu "Adaptacja do zmian klimatu" w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Informację podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Do rozdysponowania jest 210 mln zł.

Program wspiera samorządy w przygotowaniu przestrzeni miejskiej na coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe poprzez rozwój zielonej i zielono-niebieskiej infrastruktury oraz skuteczniejsze zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi. Środki z programu trafią na inwestycje ograniczające podtopienia, przeciwdziałające miejskim wyspom ciepła i poprawiające gospodarowanie wodami opadowymi. W dwóch pierwszych naborach programu na projekty adaptacyjne przyznano 413 mln zł.

Czytaj też:

Rządowy program zagrożony. W styczniu może zabraknąć pieniędzyCzytaj też:

Miliony dla polskich spółek. Zawarto umowę